El Govern homenatja Josep Maria Llompart: «entenia que la cultura no és un luxe, sinó una eina de cohesió i de creixement»

La Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, a través de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), commemora aquest divendres el centenari del naixement de Josep Maria Llompart, un dels referents de la llengua catalana del segle XX.

En un acte aquest migdia a Ca n'Oleo, el conseller, Jaume Bauzà, ha destacat la vigència del llegat del poeta. «La seva poesia, carregada de bellesa i compromís, conviu amb la seva incansable tasca com a editor, assagista, traductor i activista cultural. Llompart entenia que la cultura no és un luxe sinó una eina de cohesió i de creixement», ha subratllat.

En aquesta línia, ha expressat el seu desig que el Any Llompart suposi «molt més que una commemoració i sigui un punt de partida col·lectiu, de tots i totes, en un camí de bellesa, de comunitat, d'orgull». «Un recordatori que tenim una història rica i un futur ple de reptes», ha agregat Bauzà.

L'escriptor Gabriel Janer Manila ha estat l'encarregat de presentar l'acte en el qual un grup d'alumnes de l'IES Josep Maria Llompart han representat un recital poètic.

Josep Maria Llompart (Palma, 1925-1993) va ser poeta, assagista, editor, crític literari i un ferm defensor de la llengua i cultura catalanes. Al llarg de la seva vida va destacar tant per la seva producció literària com pel seu compromís polític i cultural, consolidant-se com una de les veus més influents del panorama intel·lectual de les Balears.

La programació del Any Llompart inclou activitats literàries, educatives i artístiques que s'estendran al llarg de l'any, amb l'objectiu d'acostar la seva obra a noves generacions i d'aprofundir en el seu impacte en la cultura.