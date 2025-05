Antoni Llabrés: «Llompart va ser una de les veus més lúcides i compromeses amb la defensa de la cultura, la llengua i la identitat del país»

El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, va publicar un article dedicat a la figura de Josep Maria Llompart a l'edició especial de Diari de Balears de la passada Diada de Sant Jordi. Una edició dedicada, precisament, a Josep Maria Llompart. Ara, amb motiu dels cent anys del naixement de poeta i expresident de l'OCB, reproduïm l'article de l'actual president de l'OCB.

Josep Maria Llompart de la Peña: el compromís cívic d’un intel·lectual al servei del país

Josep Maria Llompart de la Peña (1925-1993) va ser molt més que un escriptor i crític literari de prestigi: va ser una de les veus més lúcides i compromeses amb la defensa de la cultura, la llengua i la identitat del país, durant els anys més difícils de la postguerra i la transició. El seu compromís cívic va anar sempre lligat a una idea clara de responsabilitat col·lectiva, exercida des de la paraula i l’acció.

Com a president de l’Obra Cultural Balear (1976-1983), Llompart va esdevenir una figura clau en la lluita per la normalització del català a les Illes Balears. Durant la seva presidència, l’OCB es va consolidar com una entitat de referència en la reivindicació dels drets lingüístics i culturals, impulsant campanyes, debats i activitats que connectaven el món intel·lectual amb el teixit social. Llompart va entendre que la cultura no podia ser mai una torre d’ivori, sinó una eina de transformació i de resistència; en són bona mostra aquestes paraules que exemplifiquen com entenia l’entitat i la tasca que havia de realitzar: «L’Obra Cultural Balear no és només una entitat cultural: és la veu d’un poble que vol continuar essent. La seva força rau en la fidelitat a la llengua i en la defensa de la dignitat col·lectiva».

Va defensar, amb una actitud serena però ferma, la unitat de la llengua catalana i la necessitat de construir un futur col·lectiu des de la fidelitat a la pròpia identitat. Llompart ens deixà un llegat cívic profund: la cultura com a compromís, la paraula com a eina de llibertat i la nació com a projecte compartit.