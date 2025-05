Llompart etern. El poeta que va fer país compleix cent anys

Josep Maria Llompart, intel·lectual, escriptor polifacètic, traductor i activista cultural, va néixer a Palma el 23 de maig de 1925. Enguany, per tant, es compleixen cent anys del seu naixement.

Josep Maria Llompart va començar als anys quaranta la seva activitat com a escriptor. Durant els anys cinquanta s'inicia en el món de la crítica literària a les revistes Raixa i Vida Nova i el 1954 participa en les celebracions del centenari de Costa i Alcover. En la dècada dels seixanta, s'involucra en nombroses activitats literàries, culturals i cíviques. De fet, el 1961 publica Poemes de Mondragó i comença a treballar d'assessor literari a l'Editorial Moll. Durant les dècades del 1970 i 1980 és el moment de més fecunditat literària i és el moment en què també enceta la seva etapa com a traductor.

Pel que fa a la seva faceta com a articulista i professor, cal destacar que va ser col·laborador al Diario de Mallorca, amb nombrosos articles sobre autors catalans i estrangers. Entre 1976 i 1980 participa en la secció ‘La columna de Foc’, al diari Última Hora, amb múltiples articles sobre literatura i qüestions sociolingüístiques. A més, des del 1969 fins al 1972, imparteix classes de literatura i cultura catalanes a la delegació a Palma de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. El 1987 reprèn la docència, com a professor associat, a la Universitat de les Illes Balears fins al 1991 en què es jubila.

Com a activista, convé destacar que, durant els anys seixanta, intervé en moltes activitats cíviques d'oposició al règim franquista entre les quals destaquen Aules de Poesia, Novel·la i Teatre de la Casa Catalana de Mallorca. A més, el 1962 participa en la fundació de l'Obra Cultural Balear, de la qual és president des del 1978 fins al 1986. Entre els anys 1980 i 1990, Josep Maria Llompart rep tota una sèrie de reconeixements públics. Serà nomenat president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. A més, el 1982 rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Generalitat de Catalunya li atorga la Creu de Sant Jordi. Més endavant, és nomenat Fill Il·lustre de Palma i Fill Predilecte del Consell de Mallorca.

Mor el 28 de gener de 1993, encara en la plenitud de la seva vida literària i enmig de tot un seguit d'actes d'homenatge. Per això, el Govern de les Illes Balears ha declarat l'any 2025 com a Any Josep Maria Llompart, per tal de retre homenatge a un dels intel·lectuals més importants del segle xx, referent cívic del moviment de normalització del català, i reconèixer la seva aportació a l'enriquiment de la cultura de les Illes Balears.