Tot a punt per a l'acte central de l’Any Llompart 2025 d'aquest divendres

Entorn de les activitats organitzades amb motiu de la celebració del centenari del naixement de l’autor, l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), juntament amb els membres de la comissió de l’Any Llompart, han organitzat dues activitats per al divendres 23 de maig, coincidint amb la data del naixement de l’autor.

La comissió organitzadora dels actes entorn de l’Any Llompart està formada per la Universitat de les Illes Balears (IEB), la Institució Francesc de Borja Moll, l’Obra Cultural Balear (OCB), l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Mallorca Literària, coordinats per aquesta institució.

Durant el matí, a les 12. 00 hores al pati de l’edifici de Ca n’Oleo de Palma, seu de l’IEB, es farà una presentació de la figura de Llompart per part de l’autor mallorquí Gabriel Janer Manila, acompanyat d’un recital poètic amb alumnes de l’IES Josep Maria Llompart.

Gabriel Janer Manila explicarà la figura de Josep Maria Llompart com a poeta però també des d’un vessant personal. A més, com a clausura de l’acte, alguns alumnes de l’institut que porta el nom de l’autor, llegiran alguns dels seus poemes com Camí florit i Primavera, entre d’altres.

L’horabaixa, al Teatre del Mar, es representarà l’obra 'Els mots que m’han abocat al poble', de la companyia Produccions del Mar, amb dramatúrgia de Carme Planells i direcció de Pere Fullana, a partir de texts de Llompart, amb els intèrprets Bel Miquel, Toni Gomila i Carles Molinet.

L’espectacle celebra el centenari del naixement de Josep Maria Llompart, poeta, editor, crític literari i activista cultural, que va tenir un vincle profund amb el Teatre del Mar, atès que va ser el primer president de la seva fundació. L’obra presentarà un homenatge imprescindible per recordar-ne la influència en la nostra cultura i en la història del Teatre del Mar.