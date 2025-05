El divendres, 30 de maig de 2025, a partir de les 19.00 hores, a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24 – Palma), es farà la presentació dels llibres 'Connexions propícies' de Miquel Àngel Vidal i 'Virals i vitals' de Tomeu Martí i Florit.

L'acte comptarà amb tres intervencions, la de l'historiador i periodista cultural, Xisco Rotger i els autors dels volums editats dins la col·lecció Quaderns d'Ona Mediterrània – dBalears, Miquel Àngel Vidal i Tomeu Martí i Florit.

'Connexions propícies' de Miquel Àngel Vidal

'Connexions propícies' és, en paraules de l’autor, un recull «de microassaigs (els anomeno així malgrat que són peces agenèriques de temes que m’encisen en les quals predomina el caràcter reflexiu o divagador), textos híbrids breus (...) que són assaigs en sentit etimològic d’acte de mesurar, de sondeig, de provatura: exercicis de pensament, temptatives d’introspecció en mi mateix, aproximacions per comprendre el món que m’envolta. També comentaris i reflexions sobre escriptors i literatura, sobre art, filosofia, faules mitològiques i altres temes predilectes. Vull fer com qui escolta les palpitacions del temps, amb el mil·lenni que vam encetar fa més de dues dècades, i deixar-ne constància amb aquesta mena d’humil glossari. En definitiva, digressions i escolis fets de forma fragmentària, oberta i subjectiva, sense cap afany d’adoctrinar ni de convèncer ningú. Prou en tinc de convèncer-me a mi mateix. Segueixo Montaigne quan diu: «el que aquí escric no són més que elucubracions d’un home que sols ha tastat l’escorça de les ciències en la seva infància, retenint únicament un aspecte informe i general: un poc de cada cosa i res del tot [...] Els meus conceptes i el meu judici avancen a les palpentes, vacil·lants, ensopegant i trontollant; i quan he avançat tot quant puc, no em sent gens satisfet; encara veig terres més enllà...». Són un total de setanta entrades ordenades alfabèticament formant un conjunt, «un aplec de connexions propícies o propiciades per uns pensaments que porten cap a altres, per una miscel·lània de temes curiosos, molts sobre literatura i art, i, fins i tot, per falques de fragments narratius.»

'Virals i vitals' de Tomeu Martí

El número 7 de la col·lecció és 'Virals i Vitals', llibre que recull escrits de Tomeu Martí i Florit, publicats entre gener de 2020 i novembre de 2023, bàsicament a Diari de Balears. El llibre comença amb el que és el text més difós i llegit de l'autor: la carta que va adreçar al rei espanyol l'agost de 2022. Un text que va assolir més de 250.000 lectures i que va ser traduït a diversos idiomes i, fins i tot, a ser llegit en alguns actes públics. Segueixen aquest text, una selecció d'articles ordenats cronològicament des de començaments de 2020 fins a finals de 2023. Tanca el llibre un epíleg que parla de la nova aventura comunicativa encetada el desembre de 2024, la plataforma audiovisual VIDA. Un llibre ple d'informacions, arguments i reflexions. Un recull de textos alguns dels quals virals, tots ells vitals.