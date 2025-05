L’Institut d’Estudis Baleàrics és present, per primera pic, a la 18a edició de la Fira Litterarum

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha duit a terme enguany, per primera vegada, una col·laboració institucional entre aquesta institució i la Fira Litterarum perquè una producció literària balear sigui present a la 18 a edició sota el patrocini de l’IEB.

Litterarum és una fira professional que se celebra a Móra d’Ebre i que promou obres de qualsevol disciplina de les arts de l’espectacle basades en texts literaris escrits originàriament en llengua catalana i/o en llengua occitana (idiomes oficials a Catalunya) que no han estat concebuts originalment per a l’escena; una simbiosi creativa entre literatura i arts escèniques impulsada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Inclou, a més, activitats professionals i presència de programadors.

Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), i Lluís-Xavier Flores, nou director de la Fira Litterarum, van arribar a un acord a Palma el passat mes de febrer i la col·laboració s’ha materialitzat en un conveni entre ambdues institucions. D’aquesta manera, l’Institut d’Estudis Baleàrics assegura la presència d’un nombre més gran de produccions balears a la fira de Móra d’Ebre i contribueix a difondre la varietat de propostes d’arts escèniques de les Balears entre els espectadors i programadors assistents a la fira.

Així mateix, aquesta participació institucional obre una nova etapa per a la presència fixa de les Illes a la Fira Litterarum i referma el compromís d’ambdues institucions per la projecció de propostes culturals en diferents variants de la llengua catalana.

La proposta escènica que enguany serà present a la Fira Litterarum és Guaret, una producció de Colectivo Banana-Ros i WeNeverSleep que explora la idea d’identitat i pertinença a partir de poemes de Damià Huguet en un viatge cap als orígens. Es tracta d’una idea original de Pedro Mas, també intèrpret de la peça, amb dramatúrgia de Joana Castell, direcció de José Martret i espai sonor de Mon Joan

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha duit a terme enguany, per primera vegada, una col·laboració institucional entre aquesta institució i la Fira Litterarum perquè una producció literària balear sigui present a la 18 a edició sota el patrocini de l’IEB.

Litterarum és una fira professional que se celebra a Móra d’Ebre i que promou obres de qualsevol disciplina de les arts de l’espectacle basades en texts literaris escrits originàriament en llengua catalana i/o en llengua occitana (idiomes oficials a Catalunya) que no han estat concebuts originalment per a l’escena; una simbiosi creativa entre literatura i arts escèniques impulsada per l’Ajuntament de Móra d’Ebre. Inclou, a més, activitats professionals i presència de programadors.

Llorenç Perelló, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), i Lluís-Xavier Flores, nou director de la Fira Litterarum, van arribar a un acord a Palma el passat mes de febrer i la col·laboració s’ha materialitzat en un conveni entre ambdues institucions. D’aquesta manera, l’Institut d’Estudis Baleàrics assegura la presència d’un nombre més gran de produccions balears a la fira de Móra d’Ebre i contribueix a difondre la varietat de propostes d’arts escèniques de les Balears entre els espectadors i programadors assistents a la fira.

Així mateix, aquesta participació institucional obre una nova etapa per a la presència fixa de les Illes a la Fira Litterarum i referma el compromís d’ambdues institucions per la projecció de propostes culturals en diferents variants de la llengua catalana.

La proposta escènica que enguany serà present a la Fira Litterarum és Guaret, una producció de Colectivo Banana-Ros i WeNeverSleep que explora la idea d’identitat i pertinença a partir de poemes de Damià Huguet en un viatge cap als orígens. Es tracta d’una idea original de Pedro Mas, també intèrpret de la peça, amb dramatúrgia de Joana Castell, direcció de José Martret i espai sonor de Mon Joan Tiquat. L’obra s’endinsa en un viatge teatral a la recerca d’una identitat pròpia de l’actor Pedro Mas, acompanyat a l’escena de la dramaturga Joana Castell i Biel Huguet, fill del poeta Damià Huguet. Guaret convida l’espectador a seguir un recorregut de descoberta on és possible ballar Elvis Presley, enfrontar-se als fantasmes familiars i gaudir de la força de la poesia de Damià Huguet en un petit i sincer homenatge al pare.

Aquesta obra ha estat triada a través d’una convocatòria oberta llançada per l’Institut d’Estudis Baleàrics durant el passat mes de març. Entre totes les propostes rebudes, l’Institut d’Estudis Baleàrics va seleccionar Guaret, que serà programada el dia 24 de maig de 2025 a Móra d’Ebre.

Per altra banda, en el marc d’aquesta col·laboració, el director de Litterarum, Lluís-Xavier Flores, assistirà enguany a la desena edició de Fira B! 2025, que tindrà lloc a Palma del 2 al 5 d’octubre, per a les arts escèniques.