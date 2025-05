Antònia Font rebran el reconeixement de Mèrits de l'Escola de Mallorquí i l'agrairan amb un espectacle únic

«La banda sonora de les nostres vides». Amb aquestes paraules, carregades d’emoció i memòria, s'ha presentat aquest dimecres a l’Escola Municipal de Mallorquí el Reconeixement de Mèrits 2025 que es concedirà al grup musical Antònia Font. L’acte central d’aquest homenatge serà un espectacle creat especialment per a l’ocasió, que tendrà lloc dijous 5 de juny a les 19.00 hores a l’Auditori de Manacor, amb entrada lliure i sense reserva prèvia.

L’espectacle, amb dramatúrgia i direcció artística de Joan Toni Sunyer i Joan Miquel Artigues, serà molt més que una entrega formal de guardó. Serà una trobada intergeneracional de records, música i llengua. Un relat íntim i col·lectiu que homenatja un grup que ha travessat generacions i emocions, i que ha posat banda sonora a la vida de milers de persones.

Aquest fragment, extret del text que servirà de fil conductor de l’espectacle, expressa el vincle profund entre Antònia Font i les vivències personals i compartides d’una generació. L’espectacle incorporarà música en directe amb una formació creada expressament per a l’ocasió, integrada per músics de Manacor i d’arreu, i una posada en escena teatral interpretada per joves actors formats a la Mostra de Teatre Escolar de Manacor. La direcció artística s’ha concebut com un viatge sensorial per la trajectòria d’Antònia Font, i per tot allò que han significat per al país, la llengua i la cultura.

La directora de l’EMM, Margalida Rosselló, explicava avui que es tracta «d’un espectacle pensat per a tothom, per a Antònia Font i per l’Escola, que vol reconèixer una trajectòria que ha fet tant per la llengua com per la nostra cultura». Rosselló destacà que no es tracta d’un concert d’Antònia Font, sinó d’un homenatge artístic i coral que fa justícia a la seva aportació.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, també present a l’acte, ha afegit que «aquest Reconeixement de Mèrits és l’ocasió perfecta per dir-los com els estimam i tot el que han significat per a nosaltres. Els hem vist en revetlles, concerts d’estiu, nits amb amics... i ara, aquest homenatge és la manera més emocionant de tornar-los una mica de tot el que ens han donat».

El delegat de Politica Lingüística, Sebastià Llodrà ha recordat que «la relació entre l’EMM i Antònia Font ja ve d'enfora: varen actuar al 40è aniversari de l’Escola, i ara, que celebram els 51, els tornam a tenir amb nosaltres, aquesta vegada per retre’ls homenatge com es mereixen».

Els codirectors de l'acte, Joan Toni Sunyer i Joan Miquel Artigues s'han mostrat convençuts que l’espectacle «ens farà viatjar per paisatges coneguts, imaginaris compartits, i ens recordarà qui som i com ens hem fet grans amb les seves cançons».