L’octava edició de l’OUT! celebra la diversitat, la llibertat i la resistència a través del cinema

Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears estrena enguany seu inaugural, amb la celebració de la gala que obrirà el festival al Teatre Principal de Palma el proper dimarts, 27 de maig, a les 20 h. Durant la gran cerimònia, aquesta octava edició comptarà amb l’estrena en primícia del llargmetratge documental 'Estrella, cometa, satèl·lit i planeta. El pas per la Terra de Fernando ‘La Estrella’'.

La pel·lícula, una producció d’IB3 Televisió amb la col·laboració de la productora Quindrop Produccions Audiovisuals i dirigida per Pedro de Echave, narra la vida de Fernando Fernández, conegut popularment i artísticament com La Estrella, que rebrà el Premi OUT! a títol pòstum en reconeixement de la seva labor com a personalitat del col·lectiu LGTBIQ+ en el marc de la indústria cinematogràfica.

A més, la vetlada, presentada per Chris Mental i Sebastià Munar, gaudirà de les actuacions musicals de MDMAR, de marcat caràcter indie rock; i de Nicolas Chalhoub, cantautor d’origen libanès, que presentarà temes del seu darrer disc, 'Perdido en el espacio'.

Tot i que OUT! s’inaugura dimarts, el Teatre Principal d’Inca acull aquest divendres, 23 de maig, a les 20 h la primera de les projeccions: '#300 cartas', de Lucas Santa Ana, comèdia dramàtica sobre una història d’amor perfecta que acaba en ghosting. Així mateix, Es Baluard Museu acollirà dilluns 26 a les 18.30 h la projecció dels curtmetratges 'Después también', de Carla Simon, i 'Precoz', d’Alejandro Aguirre, en el marc de l’activitat 'Cinema Positiu' coorganitzada amb l’associació ALAS Salut i Sexualitats. A continuació, s’abordaran temes com l’autoresponsabilitat de la salut sexual, la prova del VIH amb totes les pors i estigmes, i la feina i acompanyament de personal sanitari, en una taula rodona sobre VIH i visibilitat.

Així començarà una mostra organitzada per l’associació cultural Mèdit, i codirigida per Lau Esteva i Jaume Fiol, que durarà fins dissabte 31 per celebrar la diversitat, la llibertat i la resistència a través del cinema. «Aquesta mostra és molt més que una selecció d’històries: és un crit col·lectiu que posa en primer pla els nostres drets, les nostres veus i les nostres vides», en paraules dels seus directors.

El dimecres 28 de maig, el llargmetratge 'Reas', de Lola Arias, obrirà a les 19 h les projeccions a CineCiutat, un documental musical on un grup de persones convictes interpreta les seves pròpies vides per xerrar d’identitats i desitjos.

A continuació, a les 21 h, se projectarà la secció oficial Out! in short – balear, novetat d’aquesta edició, amb sis curtmetratges: 'Lis' (2024), de Caterina Llabrés, documental sobre la dissenyadora de moda Lis Domínguez, i la seva transició en l’àmbit personal i físic; 'Guaret' (2023), de Josep Alorda, una exploració de la identitat reprimida a través de la poesia de Damià Huguet; 'Segregats' (2024), de Pau Gelabert, que aborda les relacions a distància; 'Casa diversa', (2024) de Carmen Vidal, documental sobre l’únic refugi per a persones trans del Paraguai; 'Valeria, Gerard, Gery' (2024), de José Aragón, sobre l’acompanyament familiar en la transició d’una adolescent de tretze anys; i 'おめでとう (omedetō)' (2024), de M. A. Cardona, fals documental que transita el viatge, les promeses i la ruptura.

El dijous 29 de maig a les 19 h continuarà la mostra al CineCiutat amb un altre llargmetratge fora de competició 'If I die, It’ll be of joy' (França, 2024), d’Alexis Taillant, una reflexió sobre la relació sovint conflictiva entre la sexualitat i l’envelliment, que donarà pas a un col·loqui sobre aquest tema, leitmotiv del cartell d’enguany de la mostra.

Després, a les 21 h, serà el torn de la secció oficial del certamen de curtmetratges de ficció, amb vuit títols: 'Tomàs', de Ferran Navarro-Beltrán, film a què el cineasta torna a fer un homenatge a la generació del silenci, que va haver de viure la seva sexualitat d'amagat de la família, amics i entorn laboral; 'Las Pardas', de Simone Sojo, una lluminosa pel·lícula de celebració travesti; 'Estic bé, mamà', de Josema Palenzuela, curtmetratge d’animació que tracta les contradiccions damunt la identitat; 'Capitanes', de Kevin Castellano i Edu Hirschfeld, sobre el silenci dels futbolistes homosexuals; 'Final', de Mel Estaba, una història sobre la ruptura d’una relació; 'The 5 o’clock chime', de James Cooper, trobada romàntica no corresposta; 'Cólera', de José Luís Lázaro, reflex de la violència que encara pateix la comunitat LGTBIQ+; i 'Intercambio', d’Amaia Yoldi, que examina els obscurs objectes de desig.

La jornada de divendres 30 de maig s’iniciarà a les 11 h a Es Baluard Museu amb la projecció del curtmetratge documental 'Ciao Bambina', d’Afioco Gnecco i Carolina Yuste, que segueix el canvi de gènere de Rafi. L’acte comptarà la presència de Gnecco per xerrar d’aquest film nominat als Premis Goya.

Ja a les 19 h al CineCiutat, serà el torn de la projecció de la secció oficial de curtmetratge documental, amb cinc títols: 'Estigma', de Pilar García Elegido, que reprèn el tema del VIH vint-i-cinc anys després del seu documental 'Positivo'; 'Sultana’s Reign', d’Hady Moussally, retrat d’un orgullós drag queen palestí; 'Ese lugar partido', d'Inés Pintor i Pablo Santidrián, sobre els rols socials que encasellen; 'En campo minado', de Jonathan Anzo, història d’un pallasso queer; 'House', de Pablo Padovani, que explica com la cultura del ballroom defensa a través de l'art els drets de les persones afro, trans i seropositives.

'Los amantes astronautas', de Marco Berger, serà el llargmetratge de ficció encarregat de tancar a les 20.30 h la sessió de divendres. L’acte comptarà amb la presència de Javier Orán, un dels protagonistes d’aquesta comèdia romàntica que narra la història de dos vells amics de la infància que fingeixen un festeig perquè un recuperi la seva ex parella, però aquest joc porta a despertar altres sentiments entre ells.

El darrer dia de la mostra, dissabte 31 de maig, també començarà a les 11 h a Es Baluard Museu amb una xerrada organitzada per UNRWA per escoltar i reflexionar sobre drets humans, i les realitats que enfronta la comunitat LGTBIQ+ a Palestina.

A la tarda, a les 20 h a CineCiutat, es passarà el llargmetratge de ficció 'Baby', de Marcelo Caetano, que mostra la ciutat, São Paulo, com un viatge d’autodescobriment, on el desig, l’emoció i el dolor s’amaguen a cada cantonada.

El jurat professional encarregat de decidir els curtmetratges guanyadors de les tres seccions de curtmetratge a competició està integrat enguany per la cineasta Marga Melià; Pau Guillén, cap de programa de Zinegoak; i María José Palma, directora i programadora de la Muestra de cine lésbico de Asturias en Gijón.

D’altra banda, en aquesta edició torna OUT! en Ruta per projectar una selecció de curtmetratges diumenge 8 de juny a les 19 h al Teatre Sa Teulera d’Andratx i divendres 18 de juliol a les 20 h al Club Pollença de Pollença.