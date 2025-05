El Consell de Mallorca organitza una vintena d’activitats pel Dia Internacional dels Museus

El Consell de Mallorca ha preparat una vintena d’activitats culturals per a celebrar el Dia Internacional dels Museus, que tendran lloc del 14 al 18 de maig als diferents espais museístics que gestiona la institució insular. L’acte central se celebrarà diumenge, 18 de maig, al Museu de Mallorca, amb una jornada de portes obertes i una programació especial que inclou exposicions, projeccions i música en viu.

La vicepresidenta del Consell i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que aquesta celebració s’emmarca dins el lema d’enguany del Consell Internacional de Museus (ICOM), 'El futur dels museus: comunitats en constant canvi', que convida a repensar el paper d’aquests espais com a agents actius i innovadors al servei de la societat.

«La gestió dels museus va més enllà de conservar obres: implica adaptar-se als nous temps i respondre a les necessitats de la comunitat. Els museus han de ser espais vius, participatius, motors de transformació social i cultural», ha afirmat Roca. És per això que el Consell de Mallorca ha organitzat diferents activitats als museus que gestiona, per «oferir activitats especials durant la setmana que contribueixin a fer visible lariquesa cultural i patrimonial de la nostra illa».

Precisament, l’exposició que s’inaugurarà en l’acte central del Dia Internacional dels Museus 2024 al Museu de Mallorca serà 'Del Gòtic al futur: La transformació digital d’un capitell del Museu de Mallorca', una mostra impulsada pels alumnes del Grau en Belles Arts d’ADEMA en col·laboració amb el Consell de Mallorca. El projecte parteix de l’estudi d’un capitell medieval del segle XIII vinculat a l’antiga església de Sant Bartomeu, i combina patrimoni històric, investigació artística i tecnologia digital. Mitjançant un treball interdisciplinari, els estudiants han reinterpretat el capitell a través del gravat i l’escaneig 3D, aprofundint en el seu simbolisme i integrant-lo en els llenguatges de l’art contemporani.

L’exposició destaca per la seva aposta per l’accessibilitat i la innovació pedagògica. A més de posar en valor el patrimoni del museu, la mostra exemplifica com la tecnologia pot ampliar la difusió i comprensió d’obres històriques i potenciar la col·laboració entre institucions culturals i educatives.

Una programació amb temàtica de rondalles mallorquines

Enguany, el Consell de Mallorca ha volgut donar un protagonisme especial a les rondalles mallorquines dins la programació del Dia Internacional dels Museus, en sintonia amb la recent declaració d’aquest patrimoni narratiu com a Bé d’Interès Cultural Immaterial de Mallorca. Aquest reconeixement oficial posa en valor la importància de les rondalles com a transmissió de saviesa popular i de l’ identitat. Per això, diferents espais culturals de l’illa oferiran activitats vinculades a aquest llegat oral tan arrelat a la nostra cultura: des de projeccions audiovisuals i espectacles infantils fins a tallers, narracions i accions educatives. Es tracta d’una manera de fer viure les rondalles amb una mirada cultural, contemporània, intergeneracional i oberta a tota la ciutadania.

Programació del Dia Internacional de Museus 2025

Cal recordar que el Consell de Mallorca gestiona directament espais com el Museu de Mallorca, el Museu Marítim, amb seu a Palma i a Sóller, el Museu Krekovic, la Casa Blai Bonet, a Santanyí, la Casa Museu Llorenç Villalonga, a Binissalem, i el Museu de la Paraula. Casa Rafel Ginard, a Sant Joan.

L’acte central del Dia Internacional dels Museus 2025 es durà a terme al Museu de Mallorca el pròxim diumenge, 18 de maig, a les 19.30 hores. Hi haurà la inauguració de l’exposició 'Del Gòtic al futur: la transformació digital d’un capitell del Museu de Mallorca', una proposta que neix de la col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Escola Universitària ADEMA. A més, hi haurà una projecció relacionada amb les rondalles mallorquines i un concert de veu i piano, que clourà la jornada.

Museu Marítim de Mallorca

El Museu Marítim de Mallorca celebrarà el I Festival d’embarcacions tradicionals de Portocolom amb les següents activitats:

Divendres, 16 de maig:

18 hores, arribada d’embarcacions al port.

22 hores, concert de les Pitxorines.

Dissabte, 17 de maig:

11 hores, navegació i activitats de recreació històrica.

17 hores, cicle de conferències.

Diumenge, 18 de maig:

De 11 a 13 hores, navegació lliure a vela llatina.

14 hores, dinar popular.

Museu Krekovic

Dimecres, 14 de maig

11 hores, activitat infantil

18 hores, conferència «La cuina popular de Mallorca a les Rondalles Mallorquines»

19 hores, cloenda exposició

Fundació Mallorca Literària

Des de Fundació Mallorca Literària s’han organitzat les següents activitats a diferents indrets de l’illa:

Oratori de Sant Blai (Campos)

Divendres 16 de maig

A les 20 hores, concert poètic «L’Argelaga del desig», Casa Blai Bonet. Centre de poesia (Santanyí)

Casa Blai Bonet. Centre de poesia (Santanyí)

Dissabte, 17 de maig

De 10 a 14 hores, portes obertes i de 19 a 21 hores, inauguració exposició «L’art i les lletres» i recital concert «El pis de la badia»

Casa Llorenç Villalonga. Museu Literari (Binissalem)

Dissabte 17 de maig

D'11 a 14 hores, teatre de barra i concert «8 cordes»

Museu de la Paraula. Casa Rafel Ginard (Sant Joan)

Dissabte 17 de maig

De 10 a 14 hores, portes obertes

Biblioteca Municipal de Deià Joan Graves

Dissabte 17 de maig

De 11 a 12.30 hores, activitat infantil: Illa dels Tresors a la biblioteca: comença el joc!

Activitats a altres museus

També es podrà gaudir de diferents activitats dedicades a les rondalles i als museus durant aquesta setmana a diferents museus de Mallorca.

Divendres, 16 de maig:

17 hores, al Puig de Sa Morisca

18 hores, al Museu de Mallorca

Dissabte, 17 de maig:

11 h. a la Fundació Coll Bardolet

11.30 h. al Museu Militar de Sant Carles

11.30 hores al Castell de Bellver

Diumenge, 18 de maig:

11 hores, al Museu Marítim de Mallorca (Port de Sóller)

11 hores, al Museu Arqueològic de Son Fornés

11 hores, a la Fundació Cosme Bauçà (Felanitx)

13 hores, al Museu de Manacor

11 hores, Museu Balear de Ciències Naturals

Dissabte, 24 de maig:

11 hores, Museu d’Art Sacre de Mallorca