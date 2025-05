El Consell de Mallorca ha declarat les Rondalles mallorquines Bé d’Interès Cultural Immaterial. El Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial s’ha reunit aquest dilluns per a incoar l’expedient de protecció que ha elaborat l’escriptora Caterina Valriu, que comença ara la seva tramitació i s’haurà d’aprovar definitivament al Ple de la institució insular. Aquest projecte suposa la segona declaració del Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial, creat pel Consell de Mallorca el passat mes d’octubre amb la finalitat de protegir i salvaguardar les tradicions i expressions culturals de l’illa.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, celebra que aquest dilluns «la institució insular ha fet una passa decisiva per a salvaguardar una de les expressions més vives i estimades de la cultura popular mallorquina: les rondalles». Així ho ha considerat oportú el Consell Assessor format per l’historiador Juan José Soler Martínez; l’escriptora i investigadora de la literatura oral Caterina Valriu Llinàs; el cronista de la ciutat de Palma Bartomeu Bestard Cladera; la musicòloga Eugènia Gallego Cañellas i l’artesana de moda i investigadora Juana Maria Borrás Riera.

Roca ha destacat que «les rondalles no són només contes, són un tresor compartit que forma part de la memòria col·lectiva de la nostra illa. Protegir-les és una obligació que tenim com a institució i com a societat». A més, la vicepresidenta i consellera ha remarcat també el seu valor educatiu, lingüístic i cultural: «Amb aquesta declaració volem impulsar-ne la transmissió, especialment entre els infants i joves, i assegurar que les rondalles continuïn vives dins l’imaginari mallorquí».

L’informe que avala aquesta declaració, elaborat per l’escriptora Caterina Valriu, posa de manifest la riquesa, varietat i trajectòria de les rondalles, des de les recollides per Antoni M. Alcover fins a les formes contemporànies com aplicacions, representacions teatrals, il·lustracions o jocs. A més, alerta del seu caràcter vulnerable a causa dels canvis socials, la pèrdua d’ús de la llengua pròpia i la infantilització que sovint se’n fa.

Programa d’activitats relacionades amb les rondalles

El Consell de Mallorca ha preparat per a aquest 2025 un programa d’activitats centrat en les rondalles mallorquines, amb l’objectiu de fer arribar aquest patrimoni immaterial a tota la ciutadania. En destaca per aquesta setmana la celebració del Dia Internacional dels Museus, el pròxim 18 de maig, amb una àmplia oferta d’activitats relacionades amb les rondalles, amb tallers creatius i espectacles per a tots els públics.

A més, però, la institució insular ha preparat, juntament amb l’Editorial Moll, tot un seguit d’activitats que es duran a terme al llarg de tot l’any per fer difusió d’aquest patrimoni cultural immaterial de Mallorca.