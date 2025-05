Bernat Morey i Felip Munar parlaran sobre la ‘Història de la construcció de pedra a Manacor i a Mallorca’

El pròxim dimecres, 14 de maig, tindrà lloc a les 20.00 hores a Can Lliro de Manacor, la conferència sota el títol Història de la construcció de pedra a Manacor i a Mallorca basada en el llibre Pedra a Pedra que ha escrit Bernat Morey Colomar. Felip Munar, serà l'encarregat de presentar a l'autor del llibre i junts explicaran les característiques de les construccions de pedra a Mallorca, fent especial esment a tot allò que fa referència a Manacor. Aquesta conferència s'emmarca dintre del cicle ‘Els Dimecres de l’Obra' que organitza la delegació de Manacor de l'Obra Cultural Balear.

Durant la conferència es parlarà sobre: Quins materials utilitzaven els nostres avantpassats per a construir? Quin n'és l’origen? Se n'han portat de fora? Es varen emprar els mateixos materials arreu? Es construïa igualment un casal o una casa de pagès? Construïen d'una manera semblant els prehistòrics, els romans o els àrabs? Amb quins materials es va erigir la Seu? On es varen crear els pobles i per què? D'una possessió, d'una església o d'un pati senyorial, trobam referències de la seva edat o dels seus propietaris, però poques vegades dels materials que els componen.

Bernat Morey Colomar (Santa Eugènia, 1967). És mestre del col·legi Pare Bartomeu Pou d'Algaida des de 1995. Diplomat en Magisteri (1988), és també llicenciat en Ciències Biològiques (1993), diplomat en Geologia i doctor en Geografia i Història (2020) per la UIB. La seva tesi i principal línia d’investigació versa sobre valoració i gestió del patrimoni paleontològic. Com a investigador, és autor de més de setanta articles i comunicacions en congressos i revistes científiques i dels llibres Santa Eugènia. Natura i medi, geologia i botànica (2009), El patrimoni paleontològic del terme d'Andratx (2020) i Geologia i paleontologia al terme de sa Pobla (2021). En l'àmbit del naturalisme, és membre de la Societat d'Història Natural, del Museu de Ciències Naturals i de l’Associació de Geòlegs AGEIB. Els seus assajos han estat guardonats amb els Premis Ciutat de Palma (2009), Sant Jaume (Calvià, 2009), Jaume Ferrer (Andratx, 2018), Rosa d'Or de Castellitx (Algaida 2018), finalista del premi Font i Roig (2018), Premi Alexandre Ballester d’Assaig (2020) i Premi Font i Roig (2021).

Felip Munar i Munar (Lloret de Vistalegre, 1960). És mestre, amb una llarga trajectòria com a docent, tant en l’educació primària com en la secundària i la universitària. És també llicenciat i doctor en Filologia Catalana i Lingüística General per la UIB. Col·labora en diversos mitjans de comunicació, com Diario de Mallorca (des de 2002) i IB3 Ràdio i Televisió (en programes com «De festa en festa», «Gent de poble», «Glosadors» i «Uep! Com anam?»). És autor de textos publicats en llibres col·lectius i de múltiples volums sobre aspectes de la cultura popular, entre els quals podem destacar Passejada idíl·lica per Mallorca i realitat crua actual (1998), De la figuera a la taula: Receptes de cuina (1999), Manual del bon glosador (2001), El pare Rafel Ginard i la vida quotidiana a principis del segle XX (2005), Els glosadors de Mallorca (2010), Fent memòria: 10 anys de gloses (2010), De la figuera a la taula. Més receptes de cuina (2014), Els glosadors de picat a Mallorca (2015), Vi i cultura popular. Veremar a Mallorca (2015) i La universalitat de la glosa. Gloses mallorquines de picat 1735-2011 (2017), entre d'altres.