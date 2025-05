Esporles torna a convertir-se en un poble de contes

Aquest pròxim diumenge, 11 de maig, el poble d’Esporles acull el Contesporles 2025, un festival dedicat íntegrament al món dels contes que arriba enguany a la seva sisena edició. Durant tot el dia, els carrers, places i espais emblemàtics del poble es transformaran per acollir més de 30 activitats familiars, amb sessions de contacontes, tallers creatius, exposicions, música i espectacles pensats per a petits i grans.

La jornada començarà a les 9.30 h amb la cercavila d’obertura, acompanyada de batucada, dimonis i el ja conegut Celestí, símbol del festival. A partir d’aquí, l’oferta és tan variada com emocionant: contes dins cases particulars, narracions en anglès amb titelles, tallers de natura i estampació, espectacles inclusius amb llengua de signes i fins i tot excursions contades pels carrers d’Esporles.

Algunes activitats destacades d’enguany són el conte musical 'L’ànima del violí', la proposta participativa 'Criatures del bosc', l’'Excursió Això era i no era… Esporles!', o l’espectacle 'Xocolata per als dies de mala lluna'. També hi haurà espais permanents com el carrussel reciclat a pedals, l’exposició d’art dels alumnes de l’IES i les parades de llibreries al Passeig del Rei.

Les activitats estan pensades per a totes les edats, des de nadons fins a joves i adults. Algunes són gratuïtes i d’altres tenen un cost simbòlic. Les entrades es poden aconseguir exclusivament a través de www.ticketib.com, i es recomana reservar-les amb antelació, ja que l’aforament és limitat.

El festival es tancarà a les 18.00 h amb una emotiva despedida a Celestí i, com a colofó, el Concert de Primavera de la Banda Lira Esporlerina.

Contesporles no és només un festival: és una celebració de la narració oral, la creativitat i el plaer de compartir històries. Un esdeveniment per a gaudir en família, descobrir nous relats i viure un dia màgic al cor de la Serra de Tramuntana.

Més informació i entrades a tinyurl.com/mtbatedr