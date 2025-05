Miquel Serra publica ‘Consolacions’, un retrat íntim de la seva carrera vital i artística

Els records, les confessions, les obsessions, els pensaments, els gusts en matèria de llibres, de música, de pel·lícules... en definitiva, tot el que voldríeu saber sobre Miquel Serra, una de les veus més potents i originals del panorama musical en català, el trobareu a Consolacions, que publica Nova Editorial Moll coincidint amb la sortida del seu disc del mateix títol, a càrrec de Fohen Records. El llibre, editat amb un ajut del Consell de Mallorca i amb pròleg de Jordi Garrigós, es presentarà dilluns 12 de maig a les 19 hores a la llibreria Espirafocs d’Inca, a càrrec de Toni Agüera i l’autor.

Consolacions és un llibre sorprenent, seductor i inclassificable, que constitueix una autobiografia d’avantguarda, una successió de pensaments, de percepcions, de memòries i de curiositats, com si Miquel Serra espremés el suc del seu cervell i de la seva ànima. La narració avança com un torrent, botant constantment en el temps i en l’espai, sense perdre en cap moment la proximitat, la sensació per al lector que assisteix a un diàleg íntim amb l’autor, que li va amollant el relat de la seva vida a pinzellades.

A les pàgines de Consolacions treuen el cap els membres de la seva família, i sobretot el seu germà Joan, traspassat el 2002; els viatges, ja siguin a Menorca, d’estudis, o a l’Argentina, a on es va trobar amb un pollencí a una estació de busos perduda; la fascinació per pel·lícules com Indiana Jones i la darrera croada o El silenci dels anyells o el còmic de Corto Maltés; el primer amor i les anècdotes de l’escola; o com va viure la pandèmia de fa cinc anys. Descobrirem qüestions tan diverses, i tan heterogènies, com quin és el seu dinosaure preferit, com li hagués agradat dir-se d’una altra manera que no Miquel, quin fou el primer vídeo que va cercar a Youtube, quin programa de televisió li encantava o com s’hauria d’instaurar el Dia Sense Mòbil dins el Tren.

El volum publicat per Nova Editorial Moll es completa amb les lletres del disc del mateix títol, Consolacions. Damunt el paper, adquireixen una nova dimensió: la de poemes de ple dret, amb vàlua manifesta per si mateixes. A més, el lector podrà accedir al disc gràcies a un codi QR a la contracoberta del llibre.

Miquel Serra Sansó (Eivissa, 1975) és enginyer tècnic agrícola, ha treballat molts d'anys a l’Associació de Productors Ecològics de Mallorca. Recentment, s'ha reinventat com a llibreter, agafant el relleu de la històrica llibreria Espirafocs, a Inca. Als 34 anys va autoeditar-se el primer disc, Opilions (2009), que han encetat una celebrada discografia amb Foehn Records, dins la qual destaquen La felicitat dels animals (2014), L’octau clima (2017), Antiga hodomura (2018), L’elegància dorm (2019), Una casa és pànic (2022) o Consolacions (2025).

L’any 2024 va rebre el premi Ciutat de Palma al millor disc de l'any per Las Hayas Arce (2023). La pel·lícula-documental Els ulls s’aturen de créixer de Javier G. Lerín (2018), sobre la relació amb el seu germà Joan, va ser guardonat com a Millor Documental Nacional i Premi del Públic de l'In-Edit Festival, entre altres mencions. Inicià el seu camí literari amb el llibre miscel·lani Formigues vermelles (Edicions del Despropòsit, 2014) i amb el llibre de relats Pendent que arribin els conqueridors (Empúries, 2021).