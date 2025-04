La Factoria de So acull el nou festival de cultura local Feim Brou

L’associació cultural Es Brou organitza aquest dimecres, 16 d’abril, un festival pluridisciplinari a la Factoria de So (Santa Maria del Camí), amb l’objectiu de promoure l’art i la cultura local a través d’una jornada festiva, creativa i inclusiva: Feim Brou. L’activitat començarà a les 19.30 hores i s’allargarà fins a les 04.00 de la matinada.

L’esdeveniment, Feim Brou, es durà a terme a l’aire lliure durant la primera part de la vetllada, reunirà tres bandes locals de diferents gèneres musicals, així com quatre artistes urbans i tres grafiters/grafiteres que crearan obres en directe. El públic assistent podrà votar les seves creacions preferides dels grafiters, i les més valorades rebran premis proporcionats per The Mini Lab Graffiti Shop. A partir de les 00:00 h, la programació es traslladarà a l’interior de la sala, on tindran lloc les actuacions de tres PDs locals.

Es Brou defensa un model de festa arrelada, respectuosa i compromesa amb la sostenibilitat. L’associació remarca que no es toleraran actituds incíviques ni discriminatòries, i fa una crida a demostrar que es pot gaudir de l’oci i la cultura des del respecte i la convivència.

Les entrades anticipades es poden adquirir en línia a través de la plataforma de TicketIB. També es posaran a disposició algunes entrades a la taquilla el mateix dia de l’esdeveniment, exclusivament en efectiu.

Què és Es Brou?

Es Brou és una associació cultural creada per Marina Vich, Alejandra Riera, Julián Mir, Joel Rullán i Marc Bergas. Aquesta iniciativa va sorgir de la necessitat de promoure i reivindicar la identitat pròpia de les Illes Balears, tot generant espais per al diàleg artístic i cultural entre creadors i públic.

L’associació es fonamenta en l’organització d’esdeveniments socials i culturals que serveixen de pont entre una audiència amb ganes de contingut i artistes locals que necessiten una plataforma per projectar-se. Sempre des d’un enfocament sostenible, inclusiu i respectuós, Es Brou rebutja tota mena de discriminació i aposta per la interdisciplinarietat i la creació de xarxes entre diferents àmbits de la cultura.

Un dels objectius centrals és establir aliances amb col·lectius i entitats del territori per trobar espais i coordinar jornades que permetin als artistes deixar petjada en el panorama cultural de les Balears. Aquesta iniciativa neix, també, de la preocupació per la fuga de talent: massa sovint, els creadors locals es veuen obligats a marxar per poder viure de la seva obra.

Activitat i trajectòria

Des de la seva creació, Es Brou ha posat en marxa diversos esdeveniments. El 25 d’agost de 2024, es va dur a terme una jornada pluridisciplinària a la Fundació ACA, amb la participació de 25 artistes de diversos gèneres musicals, exposicions, un mercat artístic i servei de menjar i beguda. El 20 de desembre de 2024, l’Attic Club de Binissalem va acollir un seguit de concerts amb 30 artistes locals agrupats en cinc bandes, que van interpretar temes de punk, rock, rap, funk i jazz. El 24 de gener de 2025 es va projectar un vídeo-concert d’aquest darrer esdeveniment a l’Espai Suscultura de Palma, acompanyat de dues actuacions musicals i una exposició fotogràfica de cinc artistes visuals. Aquesta exposició es va traslladar després al hall del CEF Escuela de Artes Audiovisuales, amb una inauguració festiva. A llarg termini, Es Brou vol col·laborar amb ajuntaments per expandir el projecte arreu de l’illa i organitzar festivals més grans i oberts a tothom.

Actualment, l’associació està en procés de formalització legal i compta amb un equip organitzador estructurat: departaments jurídic, de tresoreria, màrqueting, vídeo, fotografia, difusió, il·luminació i so. Amb els estatuts clars i els objectius definits, Es Brou es presenta com un projecte ambiciós i transformador.