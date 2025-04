Tot el que has de saber sobre la nova edició del cicle poètic Versud

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, presenta una nova edició del cicle de poesia Versud, un programa d’activitats literàries que convertirà Mallorca, i especialment Santanyí, en l’epicentre del món poètic. Aquest cicle, que arrancarà el dissabte 26 d’abril i s’allargarà fins al 7 de juny, ofereix set caps de setmana d’intensa activitat poètica que es desplegarà per diversos indrets de l’illa, incloent Campos, Felanitx, Inca, Artà, Capdepera, Palma i Pollença.

La Casa Blai Bonet, a Santanyí, acollirà per primera vegada aquest esdeveniment cultural emblemàtic que ja s’ha consolidat com un referent per als amants de la poesia. Ho farà amb dues jornades, la primera el dos de maig, amb un concert de gavina.mp3, projecte artístic de poeta Max Codinach, i una segona, el desset de maig, amb la inauguració de l’exposició ‘L’art i les lletres a favor de la llengua i la llibertat d’expressió’ del PEN Català, un reconeixement a tots els artistes que han donat suport a l’entitat al llarg de més de cent anys. A més, Santanyí tornarà a ser protagonista del cicle, el vint i quatre de maig, amb l’espectacle poètic de Mireia Calafell i Nil Ciuró, al Teatre Principal del municipi.

Aquest cicle, que suma ja diverses edicions, reafirma el compromís del Consell de Mallorca amb la promoció de la poesia i les arts literàries. "La poesia és una forma d'expressió que transcendeix fronteres, amb aquesta nova edició del cicle Versud, volem que Mallorca es converteixi en un autèntic punt de trobada cultural i fer que la poesia ressoni amb força a l'illa i sigui gaudida per a tothom", ha destacat el director insular de Cultura, Guillem Ginard.

En aquesta edició, el Versud ret homenatge a grans figures de la poesia com Josep Maria Llompart, en el seu centenari, Miquel Costa i Llobera, Blai Bonet i Miquel Àngel Riera. Les seves paraules dialogaran amb les veus més actuals del panorama poètic, entre elles Mireia Calafell, Maria Sevilla, Hug Casals, Eva Ortega i Max Codinach. A més, el programa d’activitats combinarà poesia amb altres llenguatges artístics per enriquir l’experiència cultural.

Programa

El cicle començarà dissabte 26 d’abril a Ca n’Alcover (Palma), amb ‘Poesia i vi novell’, un recital amb veus emergents que combina maridatge de vins de nova anyada amb poetes debutants de l’àmbit de la poesia actual en llengua catalana. La mallorquina Clàudia Darder, el menorquí Joan Rotger i el lleidatà Pep Sanz compartiran escenari per trenar sonoritats i paraules.

El següent acte serà el 2 de maig a la Casa Blai Bonet i es tracta d’un concert de gavina.mp3, projecte artístic del poeta Max Codinach, que duu la poesia al terreny de la música urbana i del post-pop.

La paraula de Miquel Costa i Llobera dissabte 3 de maig en un itinerari a través del poema ‘La deixa del geni grec’, en el seu 125è aniversari. En la primera part, recorrerem el poblat de Ses Païsses i les Coves d’Artà, dos dels escenaris on transcorre l’acció del poema a través del guiatge patrimonial i literari, que serà a càrrec de Miquel Àngel Adrover i Pilar Garcias. La cloenda més emocionant serà mirant la mar mediterrània, amb el concert a la punta de Canyamel de Nuredduna, de Magí Garcías.

El 9 de maig, Felanitx acollirà un espectacle poètic doble amb l’actor i poeta Hug Casals i la proposta d’electrònica i vers dels Germans Ortega, un projecte d’Eva Ortega, actriu i poeta, i Toni Ortega, músic.

Els jardins de l’Oratori de Sant Blai tornaran a ser escenari de Versud gràcies a la ja habitual col·laboració amb el cicle ‘Campos és poesia’ de l’Obra Cultural Balear de Campos. Serà divendres 16 de maig amb l’espectacle ‘L’argelaga del desig’, de Sònia Moya i Santi Careta.

L’endemà, 17 de maig, tornarem a la Casa Blai Bonet per inaugurar l’exposició ‘L’art i les lletres a favor de la llengua i la llibertat d’expressió» del PEN Català, un reconeixement a tots els artistes que han donat suport a l’entitat al llarg de més de cent anys. Coincidint amb la inauguració, l’actor Guillem Galmés, net de Miquel Àngel Riera, oferirà un recital on donarà veu als poemes del seu padrí acompanyat de la guitarra de Damià Timoner.

‘Emergències’, l’espectacle poètic de Mireia Calafell i Nil Ciuró, es podrà veure el 24 de maig al Teatre Principal de Santanyí. Una reivindicació del doble sentit de la paraula emergència: que implica un final, sí, però també un brot, una oportunitat.

El 30 de maig, els poetes Toni Juncosa, Eloi Creus i Aina Garcia Carbó recitaran a tres veus maridats amb tres vins al claustre de Sant Domingo d’Inca en una nova edició del ja clàssic del Versud ‘Poesia i vi’. L’endemà, 31 de maig, la poesia sarda acompanyarà la catalana amb Anna Maria Serra, Giuseppe Tirotto, Toni Juncosa, Eloi Creus i Clara Fontanet. Un recital amb acompanyament sonor que tendrà lloc al pati de la Casa Blai Bonet.

El darrer cap de setmana del cicle començarà, el 6 de juny, amb l’acte ‘Cant visual’, a la Casa Blai Bonet. Horacio Sapere inaugurarà una nova intervenció a la ‘Poeteca en diàleg’ lligada a la paraula de Blai Bonet. Es presentarà el col·lectiu Sa Soll, amb la participació de Marcos Vidal, Horacio Sapere, Miquel Monserrat i José Vidal Vilacourt, i Bartomeu Ferrando recitarà ‘Peça Fonètica’. L’endemà, dia 7 de juny, Maria Sevilla i Miquel Perelló posaran veu als poemes de Llompart en un recital sota el títol ‘De verdor o de carícia’.

Tota la informació i la venda d’entrades al web Mallorca Literaria. https://mallorcaliteraria.cat/.