Què és la manacorinitat? Un projecte col·lectiu i participatiu explora la identitat manacorina

El Museu d’Història de Manacor ha posat en marxa ‘Manacorinitat’, un projecte col·lectiu i participatiu que té per objectiu explorar els múltiples significats i expressions de la identitat manacorina a través d’una exposició prevista per a l’octubre d’enguany.

La iniciativa, encara en procés de cocreació, parteix de la voluntat de posar damunt la taula les diferents realitats que conviuen al municipi de Manacor. Segons Magdalena Salas, directora del Museu, «l’objectiu no és oferir una resposta única a què és la manacorinitat, sinó obrir una conversa plural i diversa sobre les moltes formes d’entendre i viure Manacor».

Per a dur a terme aquest repte, el Museu ha incorporat l’expertesa de la sociòloga Maria José Rodríguez, doctora en Sociologia per la Universitat d’Alacant, encarregada de dissenyar una enquesta ciutadana que serveix com a eix vertebrador del projecte. Fins ara, ja s’han recollit més de 500 respostes, i es preveu tancar el procés d’enquestes a finals d’abril, amb l’objectiu d’arribar a un miler.

Les preguntes aborden aspectes com les festes, la gastronomia, els espais simbòlics o els elements que generen sentiment de pertinença.

El projecte també compta amb la col·laboració de Joan Sitges, vinculat al món de la comunicació i la recerca històrica, i incorpora una segona línia de treball basada en entrevistes personals. S’han seleccionat una cinquantena de persones representatives del teixit social i cultural manacorí, a partir de deu àmbits temàtics: política, festes, gastronomia, esport, comerç i indústria, entre d’altres. La voluntat és donar veu a una diversitat d’experiències, des d’un forner que fa sospiros fins a antics responsables polítics, mestres o representants de col·lectius diversos.

La cocreació com a metodologia

L’exposició neix des del convenciment que el coneixement col·lectiu i la implicació ciutadana generen projectes més vius i significatius. En paraules de Ferran Montero, delegat de Cultura, «el més interessant de tot aquest procés és precisament que encara no sabem com serà l’exposició final. Estam construint-la a partir de les aportacions de la gent».

Durant els pròxims mesos, es continuarà amb el treball de camp i l’anàlisi de dades, per tal de definir els continguts de l’exposició entre juliol i agost. La mostra s’inaugurarà a l’octubre de 2025 i romandrà oberta fins a la primavera de 2026.

La proposta s’ha fet arribar a associacions de veïns, col·lectius culturals i entitats esportives, així com a organitzacions com la Creu Roja o l’Associació de Colombians de Manacor. Malgrat les dificultats per arribar a tothom, el projecte ha tengut molt bona acollida especialment entre els joves.

«‘Manacorinitat’ és una exposició construïda entre tots, una oportunitat per mirar-nos com a poble i comprendre millor la complexitat i riquesa de les nostres identitats compartides», han remarcat.