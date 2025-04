Més de 70 artistes passaran per Es Claustre de Menorca a partir del 25 de maig

Aquest dijous, 3 d’abril, a dos dies de la reobertura de l’espai, Es Claustre ha fet pública la programació per al 2025. La terrassa musical del Claustre del Carme reobre les portes aquest cap de setmana amb tots els grans noms de la temporada anunciats.

Aquest mes d’abril i maig arranca l’activitat amb una programació ‘off’ que es configura amb concerts d’artistes locals i estatals, amb les sessions de dj’s dels divendres d’Es Claustre Club i els vermuts musicals dels dissabtes matí amb activitats compartides amb Sa Plaça; mentre que al juny arriben els grans concerts, s’inicia el cicle de jazz i donen el tret de sortida a la majoria de propostes destacades que s’allarguen fins al mes de setembre.

Com sempre, i des de fa gairebé dues dècades, la programació d’Es Claustre combina molts músics amics de la casa amb novetats i estrenes a l’illa: els grans anuncis de Lia Kali, Fermin Muguruza, Figa Flawas, Nacho Vegas o Iseo & Dodosound s’acompanyen de concerts amb alguns habituals dels estius des Claustre, ells són Macaco, Pau Vallvé o Albert Pla amb una banda sorpresa, entre altres. L’actuació d’aquests últims demostra l’interès i les ganes dels grups per repetir i tornar a passar per l’experiència viscuda, creant un compromís constant entre músics i organització.

Els grans noms estatals marquen la tònica de la majoria de propostes, que combinades amb bandes locals i emergents, asseguren qualitat i equilibri en la programació repartida de manera extensa durant tots aquests mesos. Carlos Uhler Camps, Alaia d’Educació, Cultura i Igualtat, ha destacat la importància d’Es Claustre com a escenari per a donar visibilitat a les propostes dels músics locals, que enguany ocupen un gruix ben notable. Veronica Mullor, gerent de Sa Plaça, ha remarcat els més de quinze anys d’activitat d’Es Claustre i la seva funció de dinamitzador cultural, convertint el pati del Mercat en un espai de cultura i en un pol d’interès per a la ciutat de Maó.

Josep Maria Fita i Josep Sampol, fundadors i nucli dur de l’equip d’Es Claustre, han volgut destacar l’equilibri en la programació pel que fa a la diversitat d’artistes i el seu compromís amb el territori: «El Festival Es Claustre 2025 es presenta amb unes xifres que reforcen la seva identitat com a projecte compromès amb la cultura, el territori i la diversitat. El 40% dels artistes programats són de les Illes Balears, amb una destacada presència de formacions menorquines. Aquesta aposta consolida Es Claustre com una plataforma de promoció i projecció per al talent local. Més del 35% de la programació està liderada per dones o grups mixtos amb presència femenina destacada. Un 30% dels concerts s’interpreten en català, posant en valor la llengua pròpia com a vehicle d’expressió artística i com a part fonamental de la identitat cultural del festival».

Més de 55.000 espectadors en l’edició anterior i una mitjana d’ocupació del 94% per concert. Aquestes dades consoliden Es Claustre com un esdeveniment de referència a Menorca.

Els artistes d’Es Claustre 2025

De maig a octubre passaran pel claustre una setantena de noms. Entre els més destacats cal remarcar el concert de Fermin Muguruza (22 d’agost), ex-líder de bandes com Kortatu que es troba celebrant els seus 40 anys d’escenaris amb una gira per les grans sales del país; també impera el concert de Lia Kali (29 d’agost), una artista d’urban en ple estat de gràcia; o igualment destacable la proposta d’Iseo & Dodosound (5 de setembre), que serà el concert de Festes de Gràcia d’enguany. Altres apostes d’abast nacionals son Figa Flawas, Nacho Vegas, Quique González, Javi Medina, Las Karamba, Residentes o Caaamaño & Ameixeiras entre molts altres.

Enmig els anuncis d’enguany també trobam noms rellevants de l’escena catalana o més emergent com Judit Neddermann, Pol Batlle, La Maria, Reigbord, Sandra Monfort, Raquel Lúa, Habla de mí en presente o els exquisits Maestro Espada. També va guanyant terreny l’aposta pels ritmes més urban, amb artistes com Sr. Oca, La Sra. Tomassa o Adala.

Pel que fa a l’escena balear, hi haurà una nit ben especial a principis de juliol dedicada al segell Bubota de Mallorca, amb les bandes Saïm, Nita i Elliot, i, justament, des de Mallorca també arriben altres noms remarcables com Miquel Serra, Pitxorines o Ranchera Takeshi.

Per últim, però sempre imprescindible, els artistes locals: El Cairo, Verlaat, Tuomala, Ses Bísties de Mongofre, Powercranc, Manners... tots els dimarts d’estiu estan reservats als artistes de Menorca i a fer visible la seva feina. Des des Claustre han presentat tots aquests noms valorant que és «un programa de programes. Un cicle que no posa cap per damunt dels altres, ens agrada que tots ocupin el mateix gruix, per açò hem bolcat tot de manera conjunta» — ha explicat Josep Maria Fita, fundador d’Es Claustre. I acord amb aquesta noció de programa de programes, Es Claustre també presenta diversos cicles en paral·lel, com els diumenges de jazz —la programació del qual es donarà a conèixer properament—, el Menorca Groove o la col·laboració amb Ukalari Menorca Events, amb qui porten al grup Residentes de forma conjunta.

La dissetena temporada d’Es Claustre rep el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics, del Consell Insular de Menorca; l’Ajuntament de Maó i el patrocini d’Estrella Damm, Xoriguer i la naviliera Menorca lines – Trasmapi.

Horaris, entrades i reobertura

La majoria d’entrades ja estan disponibles a la web d’Es Claustre. L’horari habitual dels concerts és a les 21.00 h, amb l’excepció dels dijous. Es Claustre reobre aquest dissabte, 5 d’abril, en horari de migdia. La festa de reobertura s’allargarà tot el dia amb Cantares (12.30 h) i la participació dels dj’s Terremoto Mambo (14 h) o Le Nuit & Friends (22 h), així com l’actuació de The Minor Kings (20 h).