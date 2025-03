El Festival de la Paraula dedica un cicle a la dramatúrgia de Pau Coya programant tres espectacles de la seva autoria

Els pròxims mesos d’abril i maig, el Festival de la Paraula dedicarà un cicle a la dramatúrgia de Pau Coya. La programació d’aquest festival dedicat a la dramatúrgia contemporània programará els espectacles ‘El dia que va morir David Bowie’, ‘Cavallet de Mar o el peix invisible’ i ‘El nom volgut’, tots ells escrits per l’autor mallorquí. Des que va guanyar el IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears amb el text ‘Pols de diamant’, Coya s’ha convertit en un dels dramaturgs amb més projecció del teatre en català.

Els seus textos són habituals en la cartellera barcelonina i en el palmarès de prestigiosos guardons teatrals com els Premis de la Crítica, Premis de Teatre Barcelona o de la Mostra d’Igualada. És per això que el Festival de la Paraula ha volgut dedicar-li un cicle en aquesta edició, programant alguns dels espectacles més celebrats pel públic i per la crítica.

‘El dia que va morir David Bowie’, una adaptació de la novel·la de Sebastià Portell

Obre el cicle una estrena absoluta, l’adaptació que Pau Coya ha fet de ‘El dia que va morir David Bowie’, la novel·la homònima de Sebastià Portell. L’adaptació s’inclou dins el projecte Literactua d’adaptació al teatre d’obres literàries, i compta amb els intèrprets Catalina Florit, Lluís Febrer i Xavi Frau i la direcció del propi Coya.

Sinopsi

Un jove travessa Barcelona amb el frenesí d’un llibertí compulsiu. Els seus intents d’acceptar-se i d’encaixar amb el fill ideal que lamare va somiar l’acaben conduint a la sala d’espera d’una clínica. Allà s’ha defer unes proves per saber si una malaltia venèria circula pel seu cos. Aquestasaleta serà un purgatori on repensar la historial de la seva breu existència,una inspecció tècnica de cos i ànima.

El dia que va morir David Bowie s’estrenarà el proper 4 d’abril a la Carpa del Teatre del Mar, on farà funcions fins diumenge 6 per després començar gira per diferents localitats de Mallorca. Podeu adquirir les entrades fent clic aquí.

‘Cavallet de mar o el peix invisible’, espectacle revelació

El cicle dedicat a Pau Coya continuarà amb l’espectacle ‘Cavallet de Mar o el peix invisible’, que des de la seva estrena no ha deixat de rebre premis. Aquesta producció de la Sala Flyhard de Barcelona està interpretada per Marc Torres i dirigida per Rebeca del Fresno i explica la història d'un jove en transició de gènere i tots els seus dubtes. L'espectacle es va estrenar la temporada 22/23 a la Sala Flyhard i ja ha recollit diversos premis de crítica i públic, com el Premi Rei en Jaume de l’Ajuntament de Calvià i el Premi Jaume Roca de l’Ajuntament d’Andratx, els Premis de la Crítica 2023 NOVAVEU com a millor muntatge i Premi a Pau Coya com a millor autoria revelació; també ha obtingut els Premis del Jurat i del Públic de la 35a Mostra Igualada.

Sinopsi

En Martí té vint anys. En fa un que va iniciar la seva transició i que va començar a administrar-se testosterona per modificar el seu cos. La seva vida pren un gir inesperat el dia que va a recollir els resultats d'unes anàlisis endocrines rutinàries i descobreix que està embarassat de tres setmanes.

‘Cavallet de Mar o el peix invisible’ es podrà veure al Teatre Principal d’Inca el proper 13 d’abril a les 20.00 hores. Podeu adquirir les entrades fent clic aquí.

'El nom volgut', el darrer espectacle de Pau Coya

I es tancarà el cicle amb l’estrena d'’El nom volgut’, el darrer espectacle de Pau Coya que es va estrenar el passat mes de desembre a la sala La Badabadoc de Barcelona i que ara arribara a Mallorca de la mà del Festival de la Paraula. Interpretada per Àlvar Triay i Vanessa Segura i dirigida per Rebeca del Fresno, la peça és una història commovedora sobre les infàncies trans i l’autisme.

Sinopsi

A na Lua li costen coses aparentment senzilles, com ara mirar als ulls de les persones amb qui parla, entendre els dobles sentits del llenguatge i no irritar-se quan hi ha molt de soroll. Quan va entendre que allò que li succeeix és que és una persona amb TEA (trastorn de l’espectre autista) i, sobretot, quan ho va explicar als seus companys i companyes de classe, es va llevar un pes de sobre. Però ara, gairebé a punt d’acabar la Primària i de passar a l’institut, s’enfronta a una nova revelació: vol que tothom li digui Elio.

La funció de El nom volgut serà el proper 10 de maig al Teatre del Mar i, de fet, serà la cloenda de l’edició d’enguany del Festival. Una sessió doble que inclourà l’espectacle i la lectura dramatitzada de L’ingredient especial, text de Marga Arrom amb el qual va participar en el darrer Torneig de Dramatúrgia Catalana.