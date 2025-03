Crònica d’un èxit: la Foraster’s Band es presenta en públic i desborda el bar Can Gaspar del Pla de na Tesa

El bar de Can Gaspar (Pla de na Tesa) va ser l’escenari d’un esdeveniment que, si bé desitjaven els seus organitzadors que servís de prova inicial, va acabar esdevenint una «gran festa que ningú esperava», ha explicat Carles Sendra, un dels organitzadors de la jornada i fundador de la Foraster’s Band, un dels tres projectes musicals que es varen donar cita aquesta setmana.

Un dels organitzadors, Carles Sendra, és un professor de música d’origen valencià (concretament de Pego, la Marina Alta), que viu a Mallorca des de fa gairebé 20 anys i que, al llarg de la seva trajectòria com a músic, ha fundat i format part de diverses agrupacions musicals, entre les quals trobam la Foraster’s Band. La banda de recent creació és un projecte inaugurat aquest mes de març, però que surt de la ja existen Xaranga Els Forasters, fundada l’any 2017 a Es Caülls (Marratxí) i que ja disposa de dos projectes més al Catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca (CACIM), el de la pròpia xaranga i el de l’espectacle musical infantil ‘Bufa fort, Pere!’.

Aquesta nova agrupació mallorquina està composta per deu membres: Carles Senda (trombó), Ana Martha Capote (clarinet/veus), Evarist Pons (trompeta), Mariu Verdú (saxo tenor), Pere Cabot (saxo alt), Petra Maria (baix/veus), Toni Puig (teclat/veus), Alejandro Subiza (guitarra), Javi Fullana (bateria) i Ferran Matínez (percussió).

Arran de la nova creació d’aquesta banda, la Foraster’s Band, diversos grups musicals amics ja existents i de renom a Mallorca varen decidir de fer una actuació amb ells, d’accés públic i gratuït, al bar Can Gaspar del Pla de na Tesa. Els grups que varen actuar, per ordre, varen ser Cover’s King, Give me five i Foraster’s Band.

«Però, el que es convocar com una horabauxa tranquil·la i de prova, va acabar convertint-se en una festa multitudinària, amb gent de totes les edats i arribada des de tots els racons de Mallorca. Fins i tot es va haver d’arraconar el mobiliari del bar per a fer espai. i tant el públic com els músics varen intentar allargar les actuacions el màxim possible», expliquen des de l’organització. Quasi una hora després, finalment, tant públic com músics varen abandonar Can Gaspar i varen permetre a l’establiment de continuar la seva activitat amb normalitat.

Dues bandes de renom a Mallorca: Cover’s King i Give me five

Com s’ha explicat, la presentació de la nova banda va comptar amb la participació de dues bandes més de Mallorca, les quals trepitgen els escenaris de l’illa de fa molts anys: Cover’s King i Give me five.

Cover's King va començar a trepitjar escenaris ara fa 6 anys i està format per músics que pertanyen a més grups i de diferents estils. El grup va començar de manera acústica amb tres components: Toni Puig (guitarrista/veus), Petra Maria (contrabaix/veus) i Txema Amorós (cantant). I, fa qüestió d'un any, hi varen afegir la bateria: Javi Fullana. El repertori és de n'Elvis Presley, però també interpreten temes d'altres estils, com R'n'B i cançons dels 50.

Per una altra banda, el grup Give me five du més de 15 anys als escenaris. També compost a partir de components de diferents orquestres i grups de ball de saló de Mallorca, són coneguts perquè a base de feina i actuar verbenes, hotels i festes privades, com ja hem dit, des de fa més de 15 anys. Els components són cinc: Javi Fullana (bateria), Sebastià Oliver (guitarrista), Toni Puig (teclista/baterista), Petra Maria Català (baixista) i Pedro Pou (cantant). I interpreten cançons de diferents dècades de manera divertida i toquen les dècades musicals que van des dels 60 fins el 00.

El Catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

Dins els serveis del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, trobam el Catàleg d'activitats culturals del Consell Insular de Mallorca, abreujat i conegut com a CACIM. Una borsa d'oferta cultural de Mallorca i per a Mallorca, que busca promoure la itinerància d'activitats culturals dels diferents àmbits de la creació (arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc.) i per difondre els seus projectes.

El catàleg es pot consultar a la plana web del Consell de Mallorca, on hi figura tota la informació necessària per a conèixer tots els projectes i per a la seva contractació.