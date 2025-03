Maria Hein publica ‘Katana’, el seu tercer disc d’inspiració asiàtica

Maria Hein, una de les cantants mallorquines amb més èxit, ha publicat finalment aquesta setmana el seu tercer àlbum, titulat ‘Katana’. El disc, que conté un total de 12 cançons, combina l’estètica asiàtica amb els sons de la música urbana. Un àlbum complet que va acompanyat de l’estrena del videoclip ‘Ninja’ i altres vídeos de cançons gravades la majoria al Japó.

‘Katana' conté temes com 'Nonadas', 'Geisha', 'Ninja', 'Alenar', 'La Sibil·la', 'Betta' o 'De nit’, disponibles ja a totes les plataformes. Tal com ha assegurat la cantant, amb aquest disc ha volgut «barrejar estils, provar coses» i «sortir de la meva zona de confort», el folk, volia «fusionar la música tradicional amb la urbana actual», perquè té «referents de tots els gèneres».

I si temes com 'La Sibil·la' o la seva magnífica interpretació de 'Alenar', de Maria de la Mar Bonet, entronquen amb la tradició, 'Katana' s'endinsa en el afrobeat, el reggaeton, el folk o la música urbana, influïda en la composició de l'àlbum pel film 'Kill Bill’. «Em vaig obsessionar amb aquesta pel·lícula i em va atrapar la cultura tradicional japonesa», ha assegurat Maria Hein, que recorda que el seu pare tenia a casa dues catanes i que ella, de petita, practicava arts marcials, per la qual cosa el disc és una sort «d’homenatge» al seu progenitor, que li va inocular l'interès pel país nipó.

Un tema recurrent del disc és la ruptura sentimental i la venjança, ja que Maria Hein ha volgut expresar aquesta dimensió afectiva tot deixant clar que ha «madurat» i que es vol «venjar de qui no em deixava avançar ni em deixava volar». «Vull retornar a aquestes persones el mal que em van fer: m'he adonat que soc més oberta i lliure del que em deien», ha assegurat.

‘Katana’ ha estat enregistrat entre Madrid i Barcelona i ha comptat amb diversos productors: Kabasaki, Sr. Chen, Jovedry, Joanlupi, Bexnil i Roots. «Encara que hi ha molts productors, el disc manté la seva coherència perquè jo vaig estar molt damunt, molt present, i totes les cançons tenen un fil conductor», ha assegurat Hein.

Sigui com vulgui, ‘Katana’ de Maria Hein és un disc molt complet i una aposta per la fusió de la tradició i els sons urbans. Una explosió sonora i visual que catapulta la cantant felanitxera al cim de la música moderna actual feta en català. No deixeu d’escolar-lo.