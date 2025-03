La delegació de Palma de l'Obra Cultural Balear (OCB) organitza la conferència 'Miquel dels Sants Oliver: el somiador del turisme i l’autonomia' a càrrec del periodista i llicenciat en Història Francesc M. Rotger.

L'esdeveniment es farà el dimarts 18 de març a les 19 hores a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24, Palma).

Miquel dels Sants Oliver

Rotger explica que Miquel dels Sants Oliver (1864-1920) reivindicava la indústria dels viatgers com a alternativa econòmica i cultural, i l’autonomia com a solució tan històrica com raonable i científica, enfront del centralisme vigent. «No és que Oliver fos un cas aïllat: eren temps de transformació, enmig de la Segona Revolució Industrial, de regeneracionisme a Espanya i de Renaixença a Catalunya, i ell mateix s’envoltà de contemporanis amb propostes modernitzadores (que es deien 'els insensats' a si mateixos). Però els deu articles de la sèrie Des de la terrassa (1890) reunits a Collita periodística i el volum La qüestió regional (1899) són els textos fundacionals del turisme a les Balears i de l’anomenat mallorquinisme polític», assenyala.

Oliver neix a Campanet el 1864, i és fill d’un periodista. Va viure a Ciutadella i va viatjar a les Pitiüses. Era llicenciat en Dret, director de banc, poeta, narrador, historiador i articulista. A Mallorca fundà La Roqueta i fou successor del seu pare al capdavant del diari La Almudaina. El 1903 es traslladà a Barcelona, on va dirigir el Diari de Barcelona i La Vanguardia. També va ser fundador de l’Institut d’Estudis Catalans i president de l’Ateneu Barcelonès. Va morir a Barcelona quan només tenia 54 anys.