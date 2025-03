El proper dimarts, 11 de març, l’IB-Dona estrena el reportatge 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona. L’estrena serà a les 19 hores, al Teatre Principal de Palma, en un acte d’accés lliure per a tot el públic.

El reportatge, produït per Sealand Films per encàrrec de l’IB-Dona, explica la història de na Loli, na Sara, n’Apolònia i na Yecenia, quatre dones amb discapacitat que parlen sobre les dificultats a les quals s’enfronten com la discriminació i la desigualtat a diferents àmbits. En concret, fan al·lusió a les barreres que dificulten la seva vida, per exemple, a l’hora de trobar feina, participar en la societat o accedir a la cultura. El reportatge també posa èmfasi en les capacitats de les dones, els seus somnis i esforços per aconseguir un futur més igualitari, just i accessible per a tothom, en el qual s’eliminin els sostres de vidre.

El reportatge està dirigit per Carles Bover, guanyador d’un Goya al millor curtmetratge documental, i guionitzat per la periodista Alba Tarragó. Té una durada de 15 minuts i està subtitulat. Durant l’acte de presentació, conduït per la periodista d’IB3 Ràdio Marta Garau, hi haurà traducció de llengua de signes. A més a més, hi haurà dues intervencions musicals.

El reportatge es projectarà el proper 13 de març a les 20 h al Teatre Principal d’Inca; el dia 14 de març a les 20 h a la Sala Polivalent Albert Camus, de Sant Lluís, a Menorca; el dia 20 de març a les 17.30 h a la sala de plens del centre de dia de Sant Francesc Xavier, a Formentera, i el 9 d’abril durant les Jornades Interinstitucionals 'Una mirada inclusiva cap a la igualtat', que es duran a terme al centre cultural de Jesús, de Santa Eulària, a Eivissa. La projecció del reportatge a altres llocs de les Illes Balears també és d’accés lliure per a tot el públic.