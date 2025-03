Oques Grasses amb quatre guardons, Figa Flawas amb tres i Mushka amb dos han estat els grans guanyadors dels XXVII PREMIS ENDERROCK - PREMIS DE LA MÚSICA CATALANA 2025, celebrats aquest dijous 6 de març a l’Auditori de Girona. La Nit dels Premis Enderrock, presentada pels comunicadors Alba Riera i Andreu Juanola, ha servit de gran aparador per a l’estrena dels directes de la temporada i s’ha alçat com un altaveu de la producció de qualitat i diversitat del panorama musical català.

El palmarès dels premis anuals de la música catalana ha repartit nou dels principals guardons entre tres artistes, del total de 25 guardons concedits pel públic i la crítica. Per un banda, la banda osonenca Oques grasses, liderada per Josep Montero, ha guanyat tres premis atorgats per la votació popular (millor artista, millor disc de pop-rock i millor directe) i un de la crítica (millor disc de pop-rock) pel seu disc Fruit del deliri (Halley Records, 2024). Trepitjant-los els talons, el duet vallenc Figa Flawas –guanyador del concurs Sona9 2023– ha estat reconegut pel públic gràcies a La calçotada (Halley Records, 2024), amb els reconeixements a millor disc de músiques urbanes, millor cançó per l’estiuenca, «La Marina sta morena» i millor artista de l’any segons la crítica. Per completar el podi, la cantant de Vilassar de Mar Irma Farelo ‘Mushka‘ s’ha endut el vot del públic per al millor videoclip per «SexeSexy», interpretat amb la seva germana Bad Gyal, així com el millor disc d’urbana per SexySensible (Dale Play, 2024).

El Premi Enderrock d’Honor ha estat per a Oriol Tramvia (Barcelona, 1951), pioner de la cançó més punk i contracultural, en reconeixement a la seva carrera artística quan està a punt de complir-se el mig segle del mític àlbum Bèstia! (Edigsa, 1977). El cantautor barceloní acaba d’anunciar la seva retirada dels escenaris i Enderrock Llibres publicarà abans de l’estiu la seva biografia, escrita pel seu germà Agustí Pons.

El grup de rumba Sabor de Gràcia, liderat per Antoni ‘Sicus’ Carbonell, ha estat distingit amb el Premi Enderrock a la Trajectòria, pel seu compromís amb el gènere i la seva aportació en la difusió i evolució de la rumba catalana al llarg de tres dècades. Aquest reconeixement els arriba coincidint amb la candidatura de la rumba catalana a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

El Premi Joan Tryter a millor productor ha estat per a Joan Borràs, conegut com a teclista d’Oques Grasses, que ha esdevingut un dels productors catalans de referència.

Els guardons del públic

El públic ha reconegut el trio mallorquinocatalà Fades, format per Vicenç Calafell, Ferran Pi i Àngel Exojo com a grup revelació, després de trepitjar fort amb el pop festiu i les músiques urbanes de Metallix (Satélite K, 2024). Per la seva banda, el duet barceloní Alosa, guanyadores del Concurs Sons 2024, ha estat reconegut amb el millor disc de folk per l’EP Oh lai l'om (autoeditat, 2024), i el grup de punk-rock de Valls Incendi, ha estat reconegut amb la nova categoria de millor disc de rock pel seu segon àlbum, No ho tornarem a fer (autoeditat, 2024).

El públic ha reconegut també el debut en català del terrassenc Miki Núñez, La partida (Música Global), considerat millor disc de pop d’autor. El millor disc en llengua no catalana ha estat pel popular duet de Cornellà de Llobregat, Estopa, i el seu nou disc Estopía (Sony Music), que també inclou el seu primer tema cantat en català, «La rumba del Pescaílla». Finalment, també s’ha atorgat el VII Premi Xesco Boix de votació popular al millor disc per a públic familiar per a Potes enlaire! (U98 Music, 2024) d’El Pot Petit.

Els premis de la crítica

Durant la cerimònia també s’han lliurat els premis de la crítica –que ja es van fer públics a principi d’any–, que han considerat Figa Flawas millor artista de l’any, Fruit del deliri d’Oques Grasses millor disc de pop-rock i SexySensible de Mushka, millor disc de músiques urbanes.

La cantant mallorquina Maria Jaume ha estat reconeguda amb el guardó a Millor Disc de l’Any per Nostàlgia Airlines (Bankrobber, 2024). La crítica ha volgut també ha guardonat el disc en solitari del cantant de Manel, Guillem Gisbert, amb un Premi Especial del Jurat per Balla la masurca! (Ceràmiques Guzmán, 2024).

En la categoria de folk, la crítica ha considerat És pregunta (Latency, 2024) del duet a capella Tarta Relena el millor disc de folk i el millor disc de cançó d’autor ha estat per a Cançons de rebost (Hidden Track Records, 2024) de Mar Pujol. El millor disc de rock se l’ha emportat Dan Peralbo i El Comboi pel seu disc homònim (Montgrí) i el millor disc revelació ha estat per Only Hits (Promo Arts Music, 2024) de Mama Dousha.

Les actuacions de la gala

La Nit dels Premis Enderrock ha comptat amb un gran cartell musical que ha inclòs estrenes en directe i en primícia de The Tyets –que han fet l’estrena absoluta de la cançó «A fora plou», del seu nou disc Cafè pels més cafeteros (Luup Records, 2025); la superproducció de Lildami & Black Music Big Band, que han interpretat «A contracorrent», del nou disc Bentornat (Halley Records, 2025); la preciosa i íntima «El cos / Vull estimar» de la cantautora Roserona, del seu EP Caro diario (Vida Records, 2025); la irònica i crítica «I <3 BCN» del duet Svetlana, que formarà part de Sarnalona (Propaganda pel Fet!, 2025).

També s’han estrenat en directe el korista Momi Maiga i la cantant Judit Neddermann amb una cançó en català i wòlof titulada «Shaliss»; el trio de rock psicodèlic Sidonie, que ha fet un avançament en format acústic –el bateria està en procés de recuperació d’una operació de canell– del seu primer disc íntegrament en català amb «Cançons que maten»; i la mallorquina Júlia Colom, que ha cantat un tast del seu nou disc que arribarà a la tardor amb el segell La Castanya i el tema «Sa teva barca».

A més, també s’han pogut veure actuacions especials exclusives per a la gala d’Al·lèrgiques al Pol·len, Cala Vento amb Dan Peralbo, Suu, Maria Hein, Flashy Ice Cream i Roger Padrós.

La presència d'autoritats a la gala

La cerimònia ha comptat amb la presència destacada d’autoritats com el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández; el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, a més d’alcaldes, diputats, regidors i representants d’institucions, entitats, empreses, equipaments musicals i mitjans de comunicació.

En el seu parlament, el director editorial d’Enderrock, Lluís Gendrau, ha destacat la gran producció de música en català com a eina de cohesió social i difusió cultural gràcies «a xifres que situen i homologuen la música en català entre les deu escenes musicals amb major impacte a nivell europeu». Tot i així, ha assenyalat que encara hi ha reptes per afrontar, com la presència de música en català a les ràdios i als festivals. També ha volgut remarcar el paper fonamental de les plataformes digitals en la difusió d’aquesta música, amb iniciatives recents com les llistes temàtiques en català de Spotify i Apple Music. Finalment, ha reivindicat el paper de música en català per la identitat i la llibertat d’expressió: «És l’eina popular més potent per difondre la llengua catalana entre els adolescents, per crear comunitat i afavorir la integració, per explicar la realitat del país i la nostra cultura al món. Els artistes no fan política, fan cultura. I la cultura en la nostra llengua és la més gran aposta de futur que tenim per manifestar i exercir els nostres».

Directe a les televisions i ràdios

La Nit dels Premis Enderrock ha estat retransmesa per TV3, iCat, la plataforma La Xarxa+ i les televisions i ràdios locals i el web www.enderrock.cat. A més, 3Cat i la Xarxa+ emetran un programa especial amb «La música dels Premis Enderrock», que contindrà un resum amb les principals actuacions de la gala.

La celebració del 27è aniversari dels Premis Enderrock de la Música Catalana s’ha desdoblat enguany per segona vegada amb una gala específica dedicada als Premis Enderrock - 440 de Clàssica i Jazz, que va tenir lloc el 27 de febrer al Centre Cultural La Mercè de Girona. Durant l’acte, es van entregar tretze guardons de jazz, clàssica i públic familiar segons la crítica i el vot popular, així com el Premi 440 d’Honor a Montserrat Torrent, el Premi 440 a la Trajectòria a Albert Guinovart, el Premi 440 a Millor Compositor a Benet Casablancas i el Premi Enderrock Estrella a Francesc Fàbregas.