'Vides de Rondalla' és el programa sobre les rondalles i llegendes de les Illes Balears que IB3 Televisió estrena dissabte, dia primer de març, a les 22.25 hores. Vuit capítols i vuit rondalles conduïts per l’escriptora Maria de la Pau Janer i narrades pel també escriptor Gabriel Janer Manila, que exploraran una rondalla emblemàtica a través d’entrevistes amb convidats experts en cultura i folklore, artistes i escriptors que ens ajuden a entendre la vigència i l’impacte d’aquestes històries en la societat actual.

'N’Espardenyeta' enceta la sèrie amb Tomeu Penya de convidat

En el primer capítol de 'Vides de Rondalla', Maria de la Pau Janer ens guiarà a través de la divertida i enginyosa rondalla de 'N’Espardenyeta', una jove valenta que utilitza la seva astúcia per a burlar-se d’un rei ambiciós. El programa comptarà amb la participació especial de Tomeu Penya, el reconegut cantautor mallorquí, originari de Vilafranca de Bonany, que combina la música tradicional mallorquina amb el rock and roll i la música country.

Les reflexions de Tomeu Penya sobre la música i la vida s’entrellacen amb els temes de la rondalla: humor, rebel·lia i perseverança. Entre entrevistes, escenes captivadores de la història i moments d’humanitat, aquest capítol ens recorda la força de la creativitat per superar qualsevol obstacle. Una experiència que connecta tradició i modernitat, i homenatja la cultura balear des de l’emblemàtica ermita de Bonany.

Pel que fa a la resta de capítols, ens submergirem en la fascinant rondalla 'Una madona que enganà el dimoni', amb Abdón Prats, estimat i carismàtic jugador del RCD Mallorca, de convidat. Descobrirem el 'Salt de la Bella Dona', una llegenda captivadora que explora els límits de la gelosia i el poder del perdó. Aquesta història, ambientada entre les muntanyes de Lluc, cobra vida amb la veu de Clara Fiol, una talentosa cantant i actriu que reflexiona sobre la seva pròpia connexió amb les emocions i la cultura mallorquina.

'L’amor de les tres taronges' també serà una de les rondalles protagonistes, en què un príncep s’embarca en un viatge ple de misteri, màgia i desafiaments per trobar el seu veritable amor. Acompanyats pel prestigiós cirurgià Antonio de Lacy, reflexionam sobre la perseverança i la força necessària per superar obstacles tant a les rondalles com en el món de la medicina.

A 'Vides de Rondalla' també ens endinsarem en la màgica història de 'La flor romanial', símbol d’esperança i curació. Aquesta rondalla segueix el viatge d’en Bernadet, un protagonista ple de valentia que supera obstacles en la seva recerca d’allò més preuat. Amb la complicitat i l’humor d’Àngel Aguiló, conegut comunicador, el capítol combina moments d’heroisme, reflexions sobre la vida actual i valors universals com la determinació i la compassió.

També coneixerem la fascinant llegenda del 'Drac de na Coca', una bèstia que sembrava el terror als carrers de la ciutat fins que un cavaller valent, Bartomeu Coc, la va vèncer. Amb Jaume Martínez, batle de Palma, reflexionam sobre com aquesta llegenda connecta amb la identitat històrica de la ciutat i amb els reptes moderns, com l’equilibri entre la tradició i la modernitat.

Tampoc hi pot faltar 'En Joanet de sa gerra', una història sobre l’avarícia i el desig constant de voler-ne més. Aquesta família, que comença vivint dins una gerra, acaba en situacions absurdes i còmiques a causa dels seus reclams insaciables. Amb Joan Carles Bestard, actor mallorquí conegut pel seu humor i carisma, exploram com aquestes lliçons intemporals sobre l’ambició ressonen encara avui. Des de Son Verí, Marratxí, el capítol ens recorda que la felicitat sovint es troba en les coses més senzilles i en saber valorar el que ja tenim.

I aprendrem amb la llegenda de Ramon Llull com el noble, després d’una revelació, transforma la seva vida i dedica els esforços a la fe, al coneixement i al diàleg entre cultures. Des del bellíssim Monestir de Miramar, a Valldemossa, la física Alicia Sintes, reconeguda internacionalment pels seus estudis sobre les ones gravitacionals, reflexiona sobre els paral·lelismes entre la ciència i la filosofia lul·liana. Aquest episodi aborda temes com la recerca del coneixement, els moments de revelació i la cerca de veritats universals, connectant ciència, espiritualitat i cultura en una narració profunda i inspiradora.