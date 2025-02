L’Orquestra Simfònica Illes Balears (OSIB) oferirà aquest dijous, 27 de febrer,, a les 20 h, a l’Auditorium de Palma un concert extraordinari que s’emmarca dins dels actes del Dia de les Illes Balears. Una vetllada única ja que comptarà amb artistes de les Illes Balears com el flautista Rafael Adobas, el baix Simón Orfila, la cantant Júlia Colom i el grup Ressonadors. D’aquesta manera, l’OSIB fusionarà les seves arrels musicals amb altres gèneres a més de reivindicar el treball dels compositors i intèrprets de les Illes Balears amb repertoris contemporanis. Les entrades son gratuïtes i es poden adquirir a la web de la Simfònica o a les taquilles de l’Auditorium de Palma.

La Simfònica començarà el concert amb Mallorca 'Festes' del compositor mallorquí B. Samper. Rafael Adobas serà el primer solista de la vetllada que interpretarà Carmen Fantasia Brillante de G.F. Borne i la cançó popular de 'Roqueta, sa meua roqueta'. Nascut a Eivissa, Rafael Adobas començà els estudis de flauta a vuit anys al Conservatori d’Eivissa, amb Joana Moragues. També estudià amb Anikó Pusztai i Vicens Prats, que esperonaren la seva passió per la música, a l’Escola Superior de Música de Catalunya. El seu entusiasme i la seva determinació per a aprendre el dugueren a estudiar a la Musikhochschule de Múnic, i a treballar amb els professors Andrea Lieberknecht i Natalie Schwaabe (piccolo) i Marion Treupel-Franck (flauta barroca). El 2022, Adobas va oferir un recital en solitari a la Carnegie Hall de Nova York, patrocinat pel Siemens Arts Program.

El concert continuarà amb la participació dels Ressonadors que interpretaran alguns dels temes més coneguts del seu repertori amb 'Anàrem a Sant Miquel'; 'Jo tenc una enamorada' i 'Visc a Formentera'. Els Ressonadors és un grup que toquen cançons tradicionals d’Eivissa i Formentera adaptades al so contemporani pels artistes més importants de les Pitiüses.

Una actuació que serà seguida per la cantant Júlia Colom que interpretarà 'Camí Amunt', 'Lo pi de Formentor' de Maria del Mar Bonet i 'La Balanguera' d’A. Vives. Nascuda a Valldemossa, als 18 anys, surt cap a Barcelona per estudiar la carrera de cant. Durant aquesta etapa, aprofundeix en els coneixements d'improvisació jazzística, composició i producció. En paral·lel, recorre Mallorca coneixent diferents personalitats del món rural que encara recorden tonades populars per aprendre-les i ampliar el seu imaginari musical. Les composicions de Júlia Colom són la culminació d'un recorregut singular. La influència de les «tonades» mallorquines a la seva música és inqüestionable i forma part del seu ADN musical. La seva personalitat com a compositora la podem apreciar a «Miramar» un disc de debut compost per peces de creació pròpia i d'altres d'origen popular.

El concert finalitzarà amb el baix Simón Orfila que interpretarà obres com 'Mi barca vieja' de la Galeota de S. Codina; 'Ella giammai m’amò' de Don Carlo de G. Verdi; 'La calunnia' de el Barbero de Sevilla de G. Rossini; 'La balada' d’en Lucas i Escolta es Vent de J. Ortega. Nascut a Alaior el 1976, començà els estudis musicals i de cant a setze anys, al Conservatori de Menorca. A divuit anys es traslladà a Madrid, on es formà tres anys a l’Escola de Música Reina Sofia, amb el gran tenor i catedràtic de cant Alfredo Kraus. També tengué de professors Suso Mariategui i Edelmiro Arnaltes.

Actualment, i quan l’agenda li ho permet, segueix el consell del gran baix Bonaldo Giaiotti a Milà. Ha participat en nombrosos concerts i recitals a l’Estat espanyol i a Europa, entre els quals destaquen: la inauguració de l’Auditori Alfredo Kraus a Asp (Alacant), on cantà amb el gran tenor; un concert a l’Auditori Nacional de Madrid; i un altre al Palau Reial d’El Pardo, ambdós amb la presència de S.M. la Reina Sofia.