'Llaüt' és el primer senzill del tercer disc de Cabot, 'Ses mogudes que duc dins es cap', que publicarà enguany. Un tema que continua l'evolució sonora de 'Llengües', 'Tu d'on vens?', i 'S'Arquitecte'. Es tracta d'una passa més amb sons elèctrics, amb ús de sintetitzadors, i una producció més actual, sense deixar de costat l'essència de Cabot als arranjaments, harmonies i lletra.

'Llaüt' parla de la salut mental, de sentir-se malament, angoixat i ofegat, sense saber-ne la raó. I en conseqüència, posar solució i anar a teràpia. És una cançó que posa en valor la feina dels psicòlegs, i pretén poder parlar d'aquest tema obertament perquè deixi d'ésser un estigma social, un tema tabú.

Cabot utilitza el llaüt (símbol mallorquí) per a sortir a la mar i ser feliç. El protagonista de la cançó no necessita res més, ni un vaixell gros, ni estar rodejat de gent. A poc a poc, passa a passa, se n'adona que per a ser feliç, lluny del materialisme, li basta estar tranquil i amb pau amb ell mateix.

'Llaüt' va ser enregistrada en el mes de desembre (2024) als Estudis Tramuntana amb la producció de Jaume Gelabert i Toni Pastor i masterització per Juanjo Muñoz a Catmastering Manresa.

Acompanyen el llançament amb un videoclip realitzat per Luna Visuales i dirigit per Adrià Moreno.