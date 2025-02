L'Acampallengua, una de les iniciatives estrella dels Joves de Mallorca per la Llengua, durà a Mallorca, per primera vegada, el nou projecte del cantant de la Gossa Sorda: Pep de la Tona. Un projecte amb què Josep Nadal torna a la música, després del seu pas per les Corts Valencianes, i ens ofereix un repertori combatiu i ple de referències a la cultura popular en el seu primer disc: 'El temps de la calor'.

Es tracta de 12 cançons que ha treballat junt a Héctor Peropadre, d'Aspencat, que «van des dels estils de sempre de La Gossa com l'ska, el reggae i el rock fins a sonoritats més actuals com el techno i la música urbana».

«'El temps de la calor' fa referència al canvi climàtic i a tots els abismes als quals treu el cap la nostra societat a un pas del col·lapse. La turistificació, la degradació de l’agricultura i de les zones rurals, l’explotació laboral, la vida insuportable a les ciutats, la destrucció del territori, la sequera… També aporta valors positius com la memòria històrica i l’estima pels pobles i la seua gent. Un cant desesperat per afrontar el temps de la calor amb actitud de combat», expliquen.

Acampallengua 2025

Els Joves de Mallorca per la Llengua ja varen revelar que d'edició d'enguany es farà el 5 i 6 d'abril a Felanitx amb el lema «Voler l’impossible ens cal, i no que mori el desig», de Marià Villangómez.

O-Erra, el grup valencià La Fúmiga, la felanitxera Maria Hein, el grup de ballada Esclafits i Castanyetes, Pitxorines i Fades són les altres confirmacions fetes fins el moment.

Com explica l'entitat, «l'Acampallengua va néixer l'any 1997 i des d’aleshores sempre ha estat considerada una cita imprescindible per al jovent de les Illes, i també s’ha consolidat, musical i culturalment, com un esdeveniment de referència arreu dels països de parla catalana».

«A més de ser un lloc de trobada juvenil, l’Acampallengua ha comptat cada any amb un programa molt complet: tots els assistents poden participar en diverses activitats lúdiques, esportives i formatives. També és un espai que serveix per a crear i enfortir vincles amb altres entitats i organitzacions; és per això que al programa s’hi incorporen xerrades i taules rodones sobre temes d’actualitat molt diversos i un gran concert el vespre que, en algunes edicions, va arribar a juntar 15.000 joves illencs», assenyalen.

Les entrades es poden aconseguir aquí: ticketib.com/events/acampallengua-2025

