Un home apunyala la seva exparella a Eivissa

Un home ha apunyalat aquest diumenge en tòrax, coll i mà la seva exparella a Eivissa i, posteriorment, s'ha suïcidat, segons ha informat aquest dilluns la Policia espanyola.

Segons han relatat, aquest diumenge, cap a les 20.20 hores, una patrulla de la Policia espanyola a Eivissa va atendre una dona, de 34 anys, que havia patit diverses punyalades. Els agents varen auxiliar la dona que presentava diverses ferides al tòrax, coll i mà, i els va dir que havia estat la seva exparella qui l'havia apunyalada diverses vegades amb un ganivet i havia fugit del lloc després de l'agressió.

Els agents varen sol·licitar una ambulància que va atendre la víctima i la va traslladar a l'hospital de referència a Eivissa on va quedar ingressada per les ferides a l'UCI de Can Misses.

Diverses patrulles es varen dirigir al domicili familiar, on varen trobar la porta tancada però varen escoltar el plor d'un menor al seu interior, i varen aconseguir que obrís la porta. Els policies es varen fer càrrec del nin i varen accedir a l'interior de l'habitatge. Un cop a dins, varen comprovar com l'autor de les punyalades s'havia suïcidat.