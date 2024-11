500 policies locals de Palma fan cursos de formació permanent

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, gairebé 500 agents de la Policia Local de Palma han passat per l'Escola Municipal de Formació durant l'any 2024 en els cursos de formació permanent.



Aquestes sessions, en diferents formats i durades, varen començar cap a l'any 1981 a l'antiga Escola de la Policia Municipal, reconvertida a Escola Municipal de Formació, integrada a l'Àrea d'hisenda, funció pública i govern interior, l'any 2007.



La formació, teòrica i pràctica que s'actualitza constantment, s'estableix per part de la Prefectura de la plantilla i respon també a les necessitats que plantegen els agents a través de qüestionaris.



Segons han explicat, entre les matèries que s'hi tracten hi ha recordatoris sobre legislació de trànsit, dret civil i penal, ordenances, intervencions policials en diverses matèries com ara prevenció de suïcidis, benestar animal, conductes incíviques en patinet o grafits, etc.



A més, es desenvolupen assignatures pràctiques com ús de l'arma reglamentària i tir policial, tècniques de reducció i emmanillament, defensa personal, etc.



Els agents assistents al curs de formació permanent han de fer una prova per conèixer el nivell d'aprofitament que ha tengut cada alumne. Finalment, la darrera activitat que realitzen és la de valorar el curs i a tot el professorat. Aquestes valoracions, que són tractades per la direcció de l'escola, serveixen per a la millora de les noves programacions.