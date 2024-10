Condemnat a set anys i mig de presó l'expolicia de Son Servera que va intentar assassinar la seva dona

L'expolicia local de Son Servera acusat de tractar de matar la seva dona després d'una discussió ofegant-la amb un fulard ha estat condemnat a set anys i mig de presó per temptativa d'homicidi.

A més, el Tribunal ha fixat una ordre d'allunyament de la víctima durant deu anys, així com el pagament de 6.600 euros en concepte de lesions i danys morals.

La Fiscalia demanava inicialment una condemna de deu anys de presó, tot i que ara la Sala ha apreciat l'atenuant de dilacions indegudes i ha rebaixat la condemna respecte a allò reclamat pel Ministeri Públic i sense apreciar els delictes de maltractaments i amenaces esgrimits per l'acusació particular amb l'argument que les expressions abocades i les agressions estan compreses en la conducta homicida.

La sentència de la Secció Segona de l'Audiència Provincial considera provat que els fets, que varen tenir lloc el març del 2018, varen derivar d'una discussió que es va iniciar al domicili de la parella en tornar d'un dinar i, després que la dona mostràs la seva intenció de sortir amb unes amigues, l'ara condemnat s'hi va negar.

Va ser llavors, segons ha quedat recollit a la sentència, quan l'expolicia es va posar agressiu, va agafar la dona per les espatlles, la va insultar i va començar a donar-li cops, la va arrossegar per la força al bany, la va portar cap al dormitori estirant el fulard i el va estrènyer amb força intentant asfixiar-la amb clara intenció d'acabar amb la seva vida.

La víctima va poder finalment escapolir-se clavant puntades de peu al seu agressor i escapar, primer al bany i després a casa d'una amiga.

La Sala considera que els fets mereixen la qualificació d'intent d'homicidi perquè si no fos perquè la dona va aconseguir escapar «l'acusat objectivament hauria pogut acabar amb la seva vida».

«La prova practicada al plenari ha posat de manifest que l'acusat va practicar tots els actes objectivament necessaris per treure la vida [de la dona] i el resultat de mort no es va produir sinó per circumstàncies independents i externes a la voluntat de l'acusat. En concret, la resistència activa emprada per la víctima amb puntades de peu, cops de mà, intents d'esquivar les agressions i de fugida», assenyala la sentència.