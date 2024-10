Una funcionària del Govern s'enfronta a vuit anys de presó per manipular unes oposicions per a afavorir la seva filla

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Palma celebrarà aquest dimecres la vista prèvia del judici a una dona que, quan treballava en la Fundació per a l'Atenció i el Suport a la Dependència i de la Promoció de l'Autonomia Personal, dependent del Govern, suposadament va manipular unes oposicions públiques per a afavorir la seva filla.



Per això, la Fiscalia sol·licita que sigui condemnada a vuit anys de presó per dos delictes continuats de falsedat en document oficial, un en concurs medial amb un delicte de prevaricació i un altre delicte de malversació.



De manera alternativa interessa que se li imposi una pena de tres anys i mig de presó per falsedat documental en concurs amb frau. En canvi, per a la filla demana una pena de cinc mesos de presó per un altre delicte continuat de falsedat en document oficial.



Segons relata el fiscal en el seu escrit d'acusació, els fets van tenir lloc el setembre de 2018, quan la principal acusada duia prop d'un any treballant en l'àrea de recursos humans de la citada fundació -emmarcada en la Conselleria d'Assumptes Socials- i es va publicar una oferta d'ocupació pública per a cobrir una plaça d'auxiliar administratiu com a interí.



La filla va presentar una sol·licitud per a la referida oferta, en la qual la seva mare era la secretària de la comissió tècnica de valoració i, malgrat això, «va fer cas omís al seu deure d'abstenir-se», subratlla la Fiscalia. La filla va passar la primera fase i va ser convocada a l'entrevista personal.



No obstant això, i a diferència de la resta, la filla va presentar la documentació requerida per a acreditar els seus mèrits amb anterioritat al dia de l'entrevista, compulsats «de manera indeguda» dins del termini i en la forma escaient per la seva mare, segons l'escrit d'acusació.



Entre aquests documents, almenys tres havien estat «manipulats» per la principal acusada i no s'ajustaven a la realitat, perquè es feia passar per directora del Casal de Dones per a acreditar que la seva filla havia rebut formació teòrica i pràctica en diversos cursos impartits en el centre l'any 2008.



No obstant això, recalca la Fiscalia, ni ella va ser directora d'aquesta institució -encara que la seva empresa sí que va ser adjudicatària d'un contracte de l'IbDona- ni la seva filla va poder rebre aquesta formació, perquè alguns d'aquests cursos no consta que s'impartissin i, en qualsevol cas, alguns se solaparien en el temps.



Amb tot, la mare va valorar aquests certificats com si fossin verídics i, com a secretària del comitè, va anotar la puntuació en un document d'Excel que després va remetre a l'àrea d'informàtica perquè fossin publicats en la pàgina web de la Fundació. Al seu torn, sempre segons el fiscal, va assignar una nota de zero punts en l'entrevista personal de diversos candidats, malgrat que la resta de membres del tribunal asseguren que mai van donar aquesta puntuació.



D'altra banda, aprofitant que era la responsable de confeccionar les nòmines i calcular els triennis dels empleats dels Serveis Generals i dels Serveis de Tuteles, va cobrar un trienni de més dels que li corresponien, la qual cosa es va traduir en un benefici de 360 euros que ja li han estat descomptats.