Detingut un conductor per desobediència i resistència greu als agents de la Policia Local de Palma

A les 21.35 hores del passat 9 d'octubre una dotació de la Policia Comunitària del Districte Est de la Policia Local de Palma va acudir al carrer de Faust Morell per a retirar-hi un vehicle estacionat en doble fila que «dificultava notablement la circulació».



Segons ha explicat la Policia Local, mentre denunciaven la infracció un home es va introduir al cotxe sense dir res i va pretendre anar-se'n del lloc fent cas omís de les indicacions de l'agent.



La falta de col·laboració i «l'actitud desafiant del ciutadà» va ser resposta en tot moment «amb correcció» per part dels policies, que finalment aconseguiren que s'identificàs.



El conductor, de 53 anys i nacionalitat búlgara, per la seva manera d'actuar i expressar-se semblava haver ingerit begudes alcohòliques. Se li va fer la prova d'etilometria, que va donar un resultat positiu de 0,49 mg/l.



En comprovar la seva documentació els agents es varen adonar que feia 15 anys que residia a Espanya i no havia sol·licitat el bescanvi del seu permís de conduir.



Segons la Policia, quan la grua es disposava a desplaçar el turisme al dipòsit municipal, l'home hi va tornar a accedir i «s'hi va fer fort», desobeint les ordres dels agents perquè deposàs la seva actitud; fins i tot va arribar a posar-lo en marxa i avançar alguns metres, fins que es va aturar.



Els agents varen aprofitar aquest moment per a treure'l del vehicle emprant «la força estrictament necessària». Immediatament, se li va comunicar la seva detenció per un presumpte delicte de desobediència i resistència greu als agents de l'autoritat.



Després de les diligències practicades per la Divisió de Policia Judicial, l'atestat i el detingut varen ser posats a disposició judicial, i va quedar en llibertat amb càrrecs.