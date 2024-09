Una metgessa s'inventa que ha perdut la plaça per no saber català i la Conselleria de Salut li destapa la mentida

L'oncòloga andalusa Alicia Quílez afirmava en un article del diari espanyolista ABC haver perdut la seva plaça com a metgessa a Eivissa per no acreditar un nivell B2 de català, un engany que ha estat desmentit aquest dijous per la Conselleria de Salut de les Illes Balears.

Segons ha pogut saber el Periódico de Ibiza i Formentera, Quílez no treballa a Eivissa des de fa més de dos anys, i a més, es va presentar a l'examen per a aconseguir una plaça fixa i va obtenir una puntuació de 44,41558, la més baixa entre tots els aspirants. Aquest sí que és el motiu pel qual no ha obtengut la plaça.

De fet, la Conselleria explica que l'oncòloga mai no havia tengut una plaça fixa, i que, per tant, no pot haver-la perdut. Les afirmacions de Quílez no només són incorrectes, sinó que s'han fet servir —sense contrastar— per alimentar el rebuig a la llengua pròpia i com a excusa incendiària per a deslegitimar el requisit del català al sector públic.