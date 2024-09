La Policia Local de Palma deté un home per violència masclista

Devers les 22 hores del passat 17 de setembre la Base del 092 va comissionar en codi vermell una patrulla de la Unitat d'Intervenció Immediata (UII) de la Policia Local de Palma a un domicili de la barriada de Son Gotleu, on un home destrossava tot el mobiliari de la casa.



En arribar-hi els agents observaren que la porta era oberta i es veia com a l'interior hi havia molts d'objectes romputs tirats per terra, portes arrabassades dels bastiments i una televisió amb la pantalla rompuda.



Abans d'entrar-hi els agents anunciaren en veu alta la seva presència i després localitzaren a la sala a dues dones molt alterades i que ploraven. La dona adulta va resultar ser l'agredida i l'altra, menor d'edat, era filla de la parella.



Després de confirmar que en principi no presentaven lesions greus, els varen demanar per l'agressor, a la qual cosa la seva parella va contestar que era al dormitori i que era el responsable de tots els desperfectes de la casa.



Conduïts per ella, els agents entraren al dormitori, on trobaren un home en un evident estat d'embriaguesa que els va dir que havia arribat després de consumir unes copes a un bar i, sense saber per què, la seva filla l'havia atacat amb un tassó de vidre perquè li ho havia ordenat sa mare.



Segons la versió de la Policia Local, amb tots aquests indicis els policies varen detenir l'home, de nacionalitat colombiana i de 34 anys, per un presumpte delicte de violència de gènere i mentre esperaven un vehicle per a traslladar-lo a l'edifici de Sant Ferran va començar a menysprear els agents i «amenaçar greument» la parella i la filla.



Simultàniament i a la sala de la casa, un dels agents s'entrevistava amb la víctima de l'agressió, que li va explicar que quan l'home havia tornat del bar havia començat a discutir per una qüestió de gelosia, al mateix temps que començava a rompre objectes. En aquell moment s'hi va acostar i, agafant-la per la roba, li va pegar un cop amb el cap.



La víctima va continuar explicant que la filla, que n'era testimoni, amb el temor que continuàs l'agressió, va agafar un tassó de vidre i li va dir que la deixàs. L'home no només no es va aturar sinó que va començar a perseguir-la rompent tot allò que trobava. Finalment, va aconseguir sortir al carrer i des d'allà va telefonar al 112 per a requerir la presència policial.



La Divisió de Policia Judicial va iniciar les diligències policials que, una vegada concloses, es varen traslladar, juntament amb el detingut, al Jutjat de Guàrdia. La valoració del risc realitzada per la Unitat de Protecció Familiar (UPFA) va donar un resultat mitjà; per tant, es varen adoptar les mesures oportunes per a la seva protecció establertes al protocol VIOGEN.