Malgrat les bravejades dels sindicats policials, una desena d'agents de la policia espanyola demanen acollir-se a l'amnistia

Després de múltiples comunicats i posicionaments contra la Llei d'Amnistia i després de les grandiloqüents declaracions dels portaveus dels sindicats policials en el sentit que cap policia acceptaria ser amnistiat, s'ha sabut que un mínim de deu agents de la policia espanyola investigats per les càrregues de l’1-O a Barcelona han demanat al jutge que els apliqui l’amnistia.

No havien passat ni 24 hores i els advocats de nou policies, del mig centenar que investiga el titular del jutjat d’instrucció 7 de Barcelona per les ràtzies de l’1-O, han demanat acollir-se a l'amnistia.

Els agents en qüestió, el primer d'octubre, varen atacar els instituts Pau Claris –quatre d’ells–, Prosperitat, Àgora, Dolors Monserdà, Infant Jesús i Mediterrània.

Representats pels advocats Javier Aranda i Sandra Melgar, del despatx Aranda, Melgar & Tasies Advocats, sol·liciten que, d’acord amb la llei d’amnistia, s’arxivi el seu procediment i s’extingeixi la seva responsabilitat penal perquè consideren que no se’ls poden aplicar les exclusions que preveu la norma.

Segons la defensa dels agents ressalta que el preàmbul de la llei deixa que no es pretén la criminalització dels funcionaris que varen actuar per evitar l’1-O i, a més a més, especifica que el seu objectiu és «alleujar» la situació processal dels investigats. En aquest sentit, els advocats asseguren que els agents són investigats sobre la base «de simples fotografies, sense acreditar-ne l’autoria, o per una aplicació de l’ús de la força en la seva mínima expressió, de més que dubtosa il·licitud, ja no penal, sinó fins i tot administrativa».