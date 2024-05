Cinc ferits en l'esfondrament de la Platja de Palma continuen ingressats en centres privats i a Son Espases

Un total de cinc ferits en l'esfondrament d'un local d'oci a la Platja de Palma continuen ingressats en centres privats i a l'Hospital de Son Espases, segons ha informat el Servei de Salut de les Balears.



Un home de 30 anys de Països Baixos continua ingressat en estat greu a Juaneda Hospitals per un traumatisme cranioencefàlic. A l'hospital públic de Son Espases es troba, estable, una dona de 26 anys amb un trauma toràcic greu.



Altres dos holandesos i un ciutadà resident estan també ingressats en centres privats -Juaneda i Grup Quirónsalud- en estat lleu o moderat, per policontusions i politraumatismes i evolucionen favorablement.



D'aquesta manera, un ciutadà d'origen alemany, i de 34 anys d'edat, que es trobava hospitalitzat en la Clínica Juaneda ha rebut l'alta, després d'haver-la sol·licitat de manera voluntària.



L'incident va tenir lloc aquest dijous a la nit. La principal hipòtesi que es remena és que un excés de càrrega a la terrassa de la primera planta de l'edifici causés l'enfonsament de l'estructura. L'antiguitat de l'estructura del local de la Platja de Palma s'estudia també com a possible causa. Pel que sembla, en ensorrar-se la terrassa va impactar sobre una volta que també va cedir.



S'han confirmat quatre morts -dues turistes alemanyes d'uns 20 anys, una treballadora navarresa de 23 anys i un home senegalès d'uns 44 anys- i 16 ferits.