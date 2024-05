La Plataforma Mallorca per la Pau rebutja les maniobres militars de l'OTAN a Portopí

Des de la Plataforma Mallorca per la Pau han rebutjat aquest dissabte de manera «contundent» la utilització de l'estació naval de Portopí per les maniobres internacionals 'Spanisch Minex-24' per les quals han arribat «vaixells de guerra de l'OTAN a la nostra ciutat».



Des de la Plataforma, volen expressar el seu «rebuig a aquesta utilització del territori de pau que és Mallorca i el Mediterrani per a fer jocs de guerra, ja que aquestes i totes les maniobres militars que es fan al món, són jocs de guerra que preparen per a la guerra, i nosaltres creiem fermament que la pau no es fa ni es consolida, preparant-se per a la guerra ni cercant o inventant-se enemics».



Segons la Plataforma, «l'OTAN és una organització armada al servei de l'imperialisme nord-americà i de les corporacions que la controlen. Lluny de tenir un caràcter defensiu, l'OTAN ha estat implicada en la promoció de molts dels conflictes de les darreres dècades: Iugoslàvia, Afganistan, Líbia, etc., que han suposat la destrucció de països sencers, i la mort i la misèria de les seves poblacions».



«L'OTAN serveix els interessos d'un capitalisme, que estant en hores baixes, ha trobat com a pretext per a salvar-se, especular amb la possibilitat d'una guerra mundial amb Rússia, que provoqui la destrucció en massa de territoris i persones, per tal de justificar un nou i macabre ressorgiment i recuperació del sistema», ha argumentat l'entitat.



«Hem de dir clar i fort 'No a l'OTAN', i no a les seves bases, no volem que el Port de Maó es converteixi en base de l'OTAN, no volem que a Portopí recalin vaixells de l'OTAN ni s'utilitzi per a justificar cap preparació per a cap guerra, present ni pretensiosament futura», ha sentenciat la Plataforma Mallorca per la Pau que ha exigit destinar la despesa militar a necessitats socials, així com un «alto el foc immediat i una solució negociada que posi fi a la guerra d'Ucraïna» i ha instat els Governs «a aturar el genocidi a Palestina i, alhora, apostar per una Palestina lliure i en pau».