Ultradretans ataquen un centre social de Castelló i deixen una dotzena de ferits, un d’ells a l'UCI

El passat dissabte, 2 de març, en el transcurs de les tradicionals festes de la Magdalena de Castelló, una trentena d’ultradretans armats amb pals de fusta, barres de ferro i botelles va irrompre a la festa que, com cada any, organitza el col·lectiu autogestionat La Cosa Nostra.

El resultat va ser d’una dotzena de ferits, un d’ells, de 32 anys, ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital General per un traumatisme cranial. A banda, no se sap exactament el nombre total de persones afectades, ja que les que no varen necessitar atenció mèdica es troben encara realitzant els tràmits mèdics i de denúncia. El centre cultural es trobava totalment ple en aquell moment, per la qual cosa s’espera que el nombre augmenti en els propers dies, després de realitzar les consultes i denúncies pertinents.

Segons la font contactada pel mitjà La Directa, els agressors pertanyerien a organitzacions d’extrema dreta, vinculades al Castello CD, el Frente Orellut i la seva rama més violenta Fight Family Casuals Castellón. Coneguts cupuscles violents que, des de fa dècades, han realitzat multitud d’agressions a membres dels moviments socials de Castelló.

D’altres testimonis corroboren haver identificat militants de l’extrema dreta local, així com la presència d’un dels condemnats per les agressions realitzades durant la Diada del 9 d’Octubre del 2017 a València. A més a més, també han declarat que és de sobra coneguda la relació que l’actual regidor de Seguretat Ciutadana i Emergències de Castelló, Antonio Ortolà (VOX), té amb algunes entitats d’extrema dreta castellonenques.

Fins i tot el passat mes de novembre, diversos mitjans d’arreu de l’Estat es varen fer ressò de la germanor que Ortolà mostrava en acudir a veure el futbol junt amb els ultres d’extrema dreta del Castelló CD, realitzant enregistraments i fotografies amb total normalitat.

El propi Antonio Ortolà s’ha expressat al respecte a través de la xarxa social X (antic Twitter), expressant la seva «total repulsa» als fets, i tractant de «lesionado» al jove que ha hagut de ser intervengut d’urgència degut al traumatisme cranial que i va provocar l’impacte d’un dels pals (de ferro o de fusta) que duia un dels agressors.

Tant pel context, com pel lloc, com per la data, com pels identificats com a agressors, és evident que es tracta d’una agressió per motius ideològics. Caldrà esperar per a saber si les autoritats decideixen investigar els fets. Tres dies després se segueix guardant silenci tants des de les institucions de govern locals com des de les de justícia.