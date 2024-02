Una infermera increpa i ridiculitza un pacient per parlar en català: «Este señor no sabe español, ustedes sí, ¿verdad?»

Els fets es remunten al 15 de desembre de 2023, quan un matrimoni va acudir a la consulta d'oftalmologia d'un centre de salut a Alcoi (l'Alcoià, País Valencià). En el transcurs de la visita, el pacient es va adreçar a la seva acompanyant en català. La infermera que els va atendre els va increpar, pel simple fet de parlar la seva llengua i els va forçar a parlar en castellà. A més, en sortir de la consulta, els va ridiculitzar davant la resta de pacients tot dient que «este señor no sabe español, ustedes sí ¿verdad?».

La gerència de l'Àrea de Salut d'Alcoi es va posar en contacte amb la víctima només conèixer els fets i es va disculpar en nom del centre. Per altra banda, quan va ser coneixedora dels fets, la Plataforma per la Llengua es va posar en contacte amb la gerència de l'Àrea de Salut d'Alcoi, que va obrir un procés informatiu per a aclarir què havia succeït. Arran d'aquest procés, el personal del centre va reconèixer els fets. Tant el centre com l'Àrea de Salut d'Alcoi s'han compromés a vetllar pel respecte dels drets lingüístics dels catalanoparlants, i treballaran perquè no torni a ocórrer una situació similar, segons asseguren. L'ONG del català ha aprofitat aquest fet per a recordar que l'actitud dels parlants és «cabdal a l'hora de protegir la llengua davant dels atacs i les vulneracions que es pateixen com a catalanoparlants».

«L'actitud de la infermera suposa un gravíssim i intolerable desconeixement de la normativa referent als drets lingüístics, a més d'una greu vulneració d'aquests. Cal recordar que els drets lingüístics són drets humans, que repercuteixen en les preferències lingüístiques i en l'ús que facen dels idiomes les persones (així com entitats o autoritats). Els drets lingüístics es troben consagrats en la normativa estatal i en la valenciana, i també en diverses disposicions del dret internacional dels drets humans, com la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM), ratificada per l'Estat espanyol el 2001», apunta la Plataforma.

A partir d'aquest cas, el centre d'Alcoi ha informat que «s'anaven a activar, en conseqüència, els mecanismes derivats d'una hipotètica reincidència» cap a la infermera que va vulnerar els drets lingüístics del pacient. A més, l'entitat ha demanat al centre que prenga mesures preventives, com ara enviar una circular interna de manera que tot el personal tengui clares les directives respecte als drets lingüístics.

148 queixes arreu del domini lingüístic

En el 2023, l'entitat va rebre 148 queixes arreu del domini lingüístic pel que fa a la sanitat pública, i 96 del sector privat. Per a l'entitat, aquests casos d'abús i tracte antiigualitari «formen part d'un problema més gran de discriminació lingüística estructural a l'Estat espanyol, i estan lligats a la ideologia supremacista castellana del nacionalisme espanyol i al redactat discriminatori sobre llengua de la Constitució i d'altres lleis».

Per aquest motiu, l'ONG del valencià anima a mantenir la llengua i a defensar els drets dels valencianoparlants. Amb aquest objectiu, l'entitat recorda que es poden registrar a la seua pàgina les queixes i denúncies, i posteriorment el departament de Drets informarà, assessorarà i acompanyarà la víctima lingüística.