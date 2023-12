Alliberen el jove militant independentista detengut a Felanitx

L'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària ha denunciat aquest dilluns la detenció d'un jove militant independentista mallorquí, membre de la CUP Mallorca.

«La Guàrdia Civil acaba de detenir un company de la CUP de Mallorca a Felanitx! Dissabte va rebre una citació per anar a la caserna, sense precisar ni motius ni res de res i aquest matí, quan s'hi ha presentat li han dit que se'l queden detingut», han explicat.

Per part de la CUP-Crida per Palma han exigit «la immediata posada en llibertat del company detingut per la Guàrdia Civil a Felanitx. El compromís polític amb l'independentisme d'esquerres no és cap delicte!».

Unes hores després, el jove ha estat alliberat sense càrrecs i hem pogut saber que, tot i que encara no es coneix el motiu de la detenció, podria tenir relació amb unes pintades que varen aparèixer a Felanitx al novembre en què es llegia 'Puta Espanya' i 'Felanitx per a qui l’habita'.

Des d'Alerta Solidària han explicat que la Guàrdia Civil ha duit el jove a la caserna de Manacor per a prendre-li declaració. «Una detenció injustificada per un delicte que només requereix una citació. Volien espantar-lo però s'han trobat un militant ferm i coherent! Seguim!!!», han remarcat.