La UOB Ensenyament condemna els fets succeïts a l’IES La Ribera: «Cap agressió sense resposta!»

La UOB Ensenyament ha volgut mostrar tot el seu suport als companys de l’IES La Ribera davant les agressions patides el passat dimecres al centre. Cal recordar que la Policia espanyola investiga una pallissa propinada per un grup d'adults a un menor de 12 anys en horari escolar a aquest institut de Palma. Els agressors són familiars d'un nin que prèviament s'havia barallat amb la víctima. Diversos professors varen intentar auxiliar l'alumne i varen rebre amenaces i alguns cops que anaven dirigits al menor.

«No toleram cap atac contra els docents, sigui quin sigui el seu origen, i denunciam la vulnerabilitat dels treballadors davant el comportament totalment inacceptable d’algunes famílies», han remarcat. Així mateix, la UOB entén que aquestes situacions «deriven d’una difamació de la tasca docent que té el seu origen en el menyspreu patit pels docents per una part de la societat i una falta de contundència de l’Administració a l’hora de defensar-los».

Per això, la UOB exigeix a l’Administració «mesures concretes de prevenció i millora de la situació dels docents davant aquestes agressions, així com sancions exemplars per a aquells que les infligeixin».

«Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquest tipus d’actuacions denunciant qualsevol atac», han conclòs.