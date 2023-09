Girona vol declarar persona non grata l'agent de la Policia espanyola infiltrada als moviments socials de la ciutat

Resposta a la repressió. Girona pot declarar, dilluns que ve, persona non grata l'agent de la Policia espanyola infiltrada als moviments socials de la ciutat durant tres anys.

Així, l'Ajuntament de la ciutat, governat per la CUP, debatrà una moció per a condemnar la infiltració de l'agent Maria Isern Torres, d'origen mallorquí, que amb el nom fals de Maria Perelló Amengual va dur a terme una missió d'espionatge a l'independentisme, l'antiracisme i el moviment per l'habitatge a Girona.

En aquest context, tal com publicà dbalears fent-se ressò de les notícies destapades per la Directa, l'agent de la Policia espanyola va mantenir una relació sentimental amb un militant dels moviments socials que serví per a reforçar les seves tasques d'espionatge i passar desapercebuda. Fins i tot la mare de l'agent infiltrada participà com a tapadora de l'espionatge. El germà de Maria Isern també és agent de la Policia espanyola i treballa a la prefectura de les Illes Balears.

Des d'Alerta Solidària han recolzat aquest dissabte la moció per a la declaració de persona non grata i han anunciat la convocatòria d'una concentració a les 18.00 hores a la Plaça de Vi de la localitat amb un lema prou explícit: «Que se'n vagin!». En aquest sentit, insten la ciutadania a participar en la protesta. «Fora les forces d'ocupació!!!», ha sentenciat l'entitat antirepressiva.