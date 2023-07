[VÍDEO] Vigilants de Renfe agredeixen brutalment un jove

Un jove 19 anys va ser brutalment agredit el passat dimarts a l'estació de Renfe de Maçanet de la Selva (la Selva, Catalunya) pel personal de seguretat. Els dos vigilants el varen tirar a terra i retenir amb força.

Segons explica, el jove va agafar el tren a Girona per anar fins a Hostalric, al seu poble. El revisor del tren li va assenyalar que no tenia el tipus de bitllet correcte però no li'l va deixar pagar i el va fer baixar del transport a l'estació de Maçanet de la Selva, a pocs quilòmetres de Girona.

Una vegada a l'andana, els dos vigilants de seguretat de l'estació el varen tirar a terra i el varen retenir sense cap tipus d'explicació i malgrat les queixes d'altres ciutadans.

El jove ha explicat que presentarà una denúncia pel tracte vexatori i les lesions. Per la seva banda, Renfe ha assenyalat que obrirà un expedient informatiu al personal de seguretat i, si les accions dutes a terme pels vigilants a Maçanet «no responen a la normativa», sol·licitaran que l'empresa de seguretat els aparti del servei fins que acabi la investigació.