Espanyolitzar l'Ajuntament de Palma: L'extrema dreta vol modificar la normativa lingüística de Cort i acabar amb el palma.cat

Comencem amb una deducció a l'abast, fins i tot, del gorà de Vox. Jaime da Pena és un advocat de La Corunya que ha pagat 40.000 euros per penjar una pancarta a Madrid contra Pedro Sánchez, signada per l'empresa anomenada Desokupa. Ressenyem que si fos veritat l'allau de cases okupades de la qual parlen la majoria de mitjans, els de Desokupa nadarien en l'abundància i no haurien de menester que un advocat gallec els pagàs el cartell, ni haurien de pagar els sous dels seus pocs empleats (12 concretament) amb la feina que fan de veritat: porters de discoteca.