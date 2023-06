El candidat a la batlia de Capdepera pel PSIB, Rafel Fernández, investigat per prevaricació i assetjament laboral

L'actual batle de Capdepera i candidat a la batlia pel PSIB, Rafel Fernández, ha rebut el veto per part de l'agrupació de MÉS per Mallorca al poble degut als diversos delictes de què se l'acusa i la seva manera de fer política durant les dues darreres legislatures. L'acord entre MÉS i el PSIB, que es troben en triple empat amb el PP a cinc regidors, és necessari per a impedir la batlia de la dreta, que és la llista més votada.

Rafel Fernández, segons explicava el periòdic local Cap Vermell en una notícia abans de les eleccions, té en marxa dos procediments. Primerament, se l'investiga per prevaricació administrativa per, pressumptament, haver abonat complements de productivitat injustificats i per haver adjudicat obres públiques irregularment a l'empresa que construia casa seva. A part, la secció de policia d'UGT emprengué accions legals per un pressumpte delicte d'assetjament laboral contra una agent de la Policia Local entre el 2018 i el 2022.

L'investigat, per la seva banda, nega totes les acusacions i les relaciona a una campanya difamatòria contra la seva persona. A més, ha afirmat a l'agrupació ecosobiranista del municipi que «no cedirà a xantatges», davant la petició per part de MÉS de la seva dimissió per a fer possible un pacte d'investidura.