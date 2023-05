Les institucions posen en comú les actuacions del 2022 en la lluita contra el turisme d'excessos

Aquest dilluns s'ha reunit la Comissió per al Foment del Civisme en les zones turístiques del Govern, que té com a objectiu analitzar les actuacions que les diferents institucions han anat realitzant per a controlar i atallar comportaments incívics en l'últim any.

Totes les administracions presents han renovat el seu compromís per a lluitar contra el turisme d'excessos de cara a aquesta temporada, i en la qual el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha lloat el compromís mostrat per totes les administracions per a lluitar contra el turisme incívic.

Durant la trobada, s'ha reafirmat la necessitat de continuar amb aquest procés de transformació del destí, al mateix temps que cada administració ha donat compte de la labor que ha executat en aquest sentit durant el 2022.

El Consell de Mallorca va aixecar un total de 50 actes d'infracció, de les quals 34 corresponen a establiments hotelers i les 16 restants a establiments no hotelers.

L'Ajuntament de Palma ha informat que en la temporada de 2022 el balanç del dispositiu contra els comportaments d'excessos, així com de respecte a les ordenances municipals, es va saldar amb més de 7.000 actes de denúncia, incloent-hi la Platja de Palma.

L'Ajuntament de Calvià durant la temporada d'estiu de l'any passat va obrir 34 expedients sancionadors tramitats pel decret contra el turisme d'excessos, amb entre d'altres 11 mesures cautelars que van implicar tancaments d'establiments per infraccions molt greus, 8 per venda de begudes alcohòliques, 2 per pràctiques denigrants i una altra per tenir dispensadors d'alcohol sense personal de control per part de l'establiment.

L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany va aixecar en total 12 expedients per infraccions relacionades amb el decret d'excessos durant 2022.