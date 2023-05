Una treballadora de Veritas és acomiadada per parlar en català

Plataforma per la Llengua ha denunciat aquest dijous que la cadena de supermercats Veritas ha acomiadat una treballadora d'un establiment de Puigcerdà per parlar en català.

L'entitat que treballa per la defensa del català ha publicat un àudio en què l'encarregat reconeix que han acomiadat a la treballadora per motius lingüístics després que dos treballadors de l'empresa es fessin passar per clients i es queixessin que la treballadora els responia en català quan ells s'hi havien adreçat en castellà.

L'afectada ha rebut el suport legal de Plataforma per la Llengua, qui ha presentat una demanda als jutjats perquè considera que ha estat discriminada per raó de llengua i que, per tant, l'acomiadament s'ha de declarar nul i l'empresa ha de readmetre i indemnitzar la treballadora.

Els fets es remunten al 31 de març, quan la treballadora va rebre una carta en què Veritas li comunicava que no havia superat el període de prova i que l'acomiadava. Hi treballava des del 10 de febrer i ja al cap de dos dies d'haver-hi començat a treballar, una companya que també hi acabava d'entrar li va demanar que li parlés en castellà, perquè, tot i entendre'l, «el català no li agradava».

L'ONG del català ha explicat que la treballadora es va continuar comunicant en català amb els companys de feina i accedia a canviar de llengua si algun client no l'entenia. Tanmateix, al cap de deu dies, l'encarregat va enviar un missatge al grup de WhatsApp dels treballadors amb diferents consignes, entre les quals una especificava que «a l'hora de parlar entre companys, farem servir l'idioma que sigui més còmode per a totes dues parts», i una altra que deia que «a l'hora d'atendre un client, se li ha de respondre en el mateix idioma en què s'està expressant».

Quan els dos treballadors de l'empresa, externs a l'establiment, van visitar la botiga, van voler posar a provar la treballadora acomiadada i van fer constar que els parlava en català tot i que ells s'hi havien adreçat en castellà.

Després de ser acomiadada, la treballadora va tornar a l'establiment per recollir les pertinences i va demanar a l'encarregat que li expliqués els motius de l'acomiadament, i ho va enregistrar. En un primer moment, l'encarregat defensa que volien prescindir de les treballadores de 20 hores per motius organitzatius, però després, com se sent en l'àudio que avui publica Plataforma, acaba reconeixent que la seva superior li va explicar que s'havien queixat perquè ella no havia atès en castellà.

Després que la treballadora es posés en contacte amb l'entitat, Plataforma per la Llengua va decidir facilitar-li l'assistència de la lletrada Laura Rodríguez, del despatx Arrels. L'anàlisi del cas ha culminat aquesta setmana amb la presentació de la demanda contra l'empresa, a qui es demana que declari nul l'acomiadament i readmeti i indemnitzi la treballadora.