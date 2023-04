El bisbe Taltavull reclama «tolerància zero» pels casos de pederàstia de la Fundació Nazaret

El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha reclamat aquest divendres «tolerància zero»després dels presumptes casos d'abusos sexuals que es podrien haver produït a nens de la Fundació Natzaret, a Palma, fa dècades. El pronunciament neix arran de la denúncia de l'activista Antoni Estela, que actualment té 51 anys, sobre abusos per part d'un monitor en la Fundació Natzaret.

Taltavull, en declaracions a IB3 Ràdio, ha reconegut que «és un moment de dolor» que du a preguntar-se «com fer per a solucionar el problema» quan «ja es posen tants mitjans per a fer-ho». En aquest sentit, el bisbe ha assegurat que l'Església «farà tot el possible per a estar al costat de les víctimes, siguin les que siguin».

Precisament, el bisbe ha recordat que per a acabar amb els casos de pederàstia aquest dijous es va presentar un nou projecte de prevenció d'abusos entre els professors de col·legis dependents del Bisbat de Mallorca. «L'objectiu d'aquest programa, per a tot el pròxim curs, és que els professors puguin treballar en la prevenció dels abusos i ajudar a la formació de les famílies i dels qui poden resultar afectats», ha subratllat.