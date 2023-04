Un exguàrdia civil, condemnat per agressió, a les llistes de Vox a les Balears

L'excap de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears Bartolomé del Amor Ludeña, qui també ha treballat com a 'assessor de seguretat' d'El Corte Inglés, es presenta a les properes eleccions al Parlament com a número 15 del partit d'extrema dreta Vox.

Bartolome del Amor Ludeña va ser condemnat el juny de 1993 a un any de presó per agredir un sindicalista d'UGT, Antonio Copete González. Del Amor va agredir Copete a la caserna, després de detenir-lo durant la vaga general de 1992, i no va arribar a complir condemna en ser-li concedit el benefici de suspensió condicional de la pena. A la caserna de Palmanova, Copete va ser colpejat en braços, coll i orelles, el que li va suposar una perforació del timpà.

Anys més tard, el 2007, va ser acusat per Saïda Saddouki, una intèrpret d'origen marroquí, de tracte discriminatori per haver-li dit que «a més de mora» era «catalanista». La magistrada del Jutjat Penal 1 va condemnar al 2010 Saddouki a pagar una multa de 900 euros, atès que la va considerar autora responsable d'un delicte d'injúries greus amb publicitat. La jove catalanoparlant també va ser condemnada a indemnitzar, en concepte de responsabilitat civil, Bartolomé del Amor, amb 600 euros.