EUIB mostra el seu rebuig a les amenaces de Vox contra l'OCB: «Només saben generar odi»

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha mostrat públicament el seu rebuig a les amenaces vertides pels ultradretans de VOX, verbalment i per escrit, contra l'Obra Cultural Balear (OCB).

Des de la formació han expressat el seu suport a aquesta entitat cultural de referència, amb més de 60 anys de lluita per la llengua i la cultura pròpies de les Balears: «EUIB es mostra totalment en contra del missatge donat per Pedro Bestard, conegut caçador ultradretà i candidat per la formació extremista al Consell de Mallorca, el qual s'ha enregistrat en vídeo davant Can Alcover - Espai de Cultura, l'antiga casa del poeta Joan Alcover, actual seu de l'Obra Cultural Balear», han exposat des d'EUIB.

Des d'Esquerra Unida asseguren que «no consentirem cap mena d'actitud antidemocràtica sobre una organització que està fonamentada en la lluita antifranquista i en la defensa de la nostra identitat com a poble. Consideram que són una autèntica barbaritat les declaracions fetes per aquesta formació, la qual només sap generar odi a les seves intervencions», ha declarat Juanjo Martínez, coordinador general d'EUIB.